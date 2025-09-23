В Україні повертають ДПА для 9 класів: коли школярі знову складатимуть атестацію

Коли стартує апробація

Восени 2026 року відбудеться апробація окремих інструментів і процедур для ДПА-9 з мовно-літературної (державна мова) та математичної освітніх галузей. До неї залучать близько 2000 десятикласників, які навчалися у школах, де тестували навчально-методичне забезпечення Нової української школи (НУШ).

У 2027 році планується розширене пілотування. Будуть перевірені доопрацьовані інструменти та процедури, а також вперше апробують завдання з інших галузей: громадянської та історичної, природничої, інформатичної та іншомовної.

Запуск ДПА-9

За даними УЦОЯО, у 2028 році можливий запуск ДПА-9 у двох ключових освітніх галузях - мовно-літературній та математичній. Водночас інші предметні напрями залишаться у форматі пілотування. Таким чином, повноцінне впровадження атестації для дев’ятикласників як цілісної системи можливе не раніше 2029 року.

В УЦОЯО пояснюють, що реформа відбувається синхронно з упровадженням Нової української школи. Наразі НУШ повністю діє лише на рівні початкової освіти, тому першими атестацію у новому форматі складатимуть четверокласники.

Натомість перший випуск дев’ятикласників, які навчалися за стандартами НУШ, відбудеться тільки у 2026-2027 навчальному році. Тому запуск ДПА-9 можливий лише після завершення пілотування у базовій школі.