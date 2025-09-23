ua en ru
Як виглядатиме нова ДПА у 4 класі: головні зміни, які варто знати батькам

Вівторок 23 вересня 2025 12:22
Як виглядатиме нова ДПА у 4 класі: головні зміни, які варто знати батькам Фото: Учні 4 класів в Україні складатимуть ДПА (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні планують оновити державну підсумкову атестацію для учнів 4-х класів. Вона частково набуде елементів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), але не буде іспитом у звичному сенсі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Як виглядатиме нова ДПА-4

ДПА проходитиме у школі, у звичному класі та з власним учителем. Для дітей це буде комплексна контрольна робота з цікавими завданнями, а не стресовий іспит.

Ключові особливості:

  • завдання розробляє та надає УЦОЯО;
  • школи діятимуть за єдиними інструкціями;
  • результати збиратимуть у загальнонаціональну базу;
  • учні, батьки та вчителі отримають індивідуальний зворотний зв’язок.

Оцінювання охоплюватиме мовно-літературну та математичну освітні галузі. Завдання будуть компетентнісними: наприклад, робота з текстами, створення власних повідомлень, задачі з математики, пов’язані з повсякденними ситуаціями.

Для чого потрібне нове оцінювання

Мета ДПА-4 - не визначати подальше навчання дитини, а дати школам, учителям і батькам зрозумілий аналіз знань.

Школа зможе побачити сильні та слабкі сторони освітнього процесу. Учитель дізнається, де учням потрібна додаткова підтримка.

Батьки отримають картину того, що дитина вже добре вміє, а над чим варто ще попрацювати.

Оцінки виставлятимуть у 12-бальній шкалі, але результати не матимуть наслідків для подальшого навчання.

Жодної спеціальної підготовки не потрібно. Достатньо звичного навчання у школі. Важливо, щоб батьки не створювали зайвого стресу й пояснювали дитині: це не іспит, а можливість перевірити свої сили.

Коли запустять нову систему

Пілотування ДПА на рівні початкової школи планують розпочати навесні 2026 року серед 10 тисяч четверокласників. У 2027 році можливе масове впровадження нового формату, залежно від безпекової ситуації.

Розробку цифрової платформи для збирання та аналізу результатів фінансує Світовий банк у межах програми LEARN.

Нова українська школа (НУШ) вже повністю реалізується на рівні початкової освіти. В УЦОЯО наголошують, що тому саме тут доцільно почати оновлення ДПА. Для 9-х класів пілотування розпочнеться лише з 2026 року, а повноцінний запуск можливий не раніше 2029-го.

Раніше РКБ-Україна писало, що з 2027 року в Україні відновлять ДПА для 4-х класів у форматі ЗНО. Це повернення до практики ДПА, яку скасували після початку повномасштабної війни.

Також ми розповідали про тривалість навчального року 2025-2026 та орієнтовні дати осінніх канікул в Україні. Формально навчання триває з 1 вересня до 30 червня, але конкретні строки й канікули визначають школи самостійно залежно від ситуації. Орієнтовно осінні канікули заплановані на 27 жовтня - 2 листопада 2025 року.

ДПА Школа Освіта в Україні
