В Украине возвращают ГИА для 9 классов: когда школьники снова будут сдавать аттестацию

Когда стартует апробация

Осенью 2026 года состоится апробация отдельных инструментов и процедур для ГИА-9 по языково-литературной (государственный язык) и математической образовательных отраслей. К ней привлекут около 2000 десятиклассников, которые учились в школах, где тестировали учебно-методическое обеспечение Новой украинской школы (НУШ).

В 2027 году планируется расширенное пилотирование. Будут проверены доработанные инструменты и процедуры, а также впервые апробируют задания по другим отраслям: гражданской и исторической, естественной, информатической и иноязычной.

Запуск ГИА-9

По данным УЦОКО, в 2028 году возможен запуск ГИА-9 в двух ключевых образовательных областях - языково-литературной и математической. В то же время другие предметные направления останутся в формате пилотирования. Таким образом, полноценное внедрение аттестации для девятиклассников как целостной системы возможно не ранее 2029 года.

В УЦОКО объясняют, что реформа происходит синхронно с внедрением Новой украинской школы. Сейчас НУШ полностью действует только на уровне начального образования, поэтому первыми аттестацию в новом формате будут сдавать четвероклассники.

Зато первый выпуск девятиклассников, которые учились по стандартам НУШ, состоится только в 2026-2027 учебном году. Поэтому запуск ГИА-9 возможен только после завершения пилотирования в базовой школе.