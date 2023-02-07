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В Україні повернуть обов’язкову публікацію цін при закупівлях для армії

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Україна, Вівторок 07 лютого 2023 12:56
В Україні повернуть обов’язкову публікацію цін при закупівлях для армії Фото: Рада поверне прозорість закупівлях для армії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроект про повернення прозорості в оборонних закупівлях. Проект №8381 підтримали 290 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата України Ярослава Железняка в Telegram.

Документом пропонується обов'язково оприлюднювати в системі Prozorro ціни, за якими оборонні замовники купують товари для військових та інші товари і послуги для забезпечення армії.

Допускаються закупівлі без використання електронної системи, якщо сума складає менше 200 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Міноборони нібито купує продукти харчування для українських військових за цінами, які у кілька разів вищі, ніж у супермаркетах.

Пізніше комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки провів засідання, де заслухав представників Міноборони з цього питання.

Скандал призвів до того, що у Раді зареєстрували законопроект про прозорість оборонних закупівель.

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