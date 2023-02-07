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В Украине вернут обязательную публикацию цен при закупках для армии

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Украина, Вторник 07 февраля 2023 12:56
В Украине вернут обязательную публикацию цен при закупках для армии Фото: Рада вернет прозрачность закупок для армии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о возвращении прозрачности в оборонных закупках. Проект №8381 поддержали 290 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Украины Ярослава Железняка в Telegram.

Документ предлагает обязательно обнародовать в системе Prozorro цены, по которым оборонные заказчики покупают товары для военных и другие товары и услуги для обеспечения армии.

Допускаются закупки без использования электронной системы, если сумма составляет менее 200 тысяч гривен.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Минобороны якобы покупает продукты питания для украинских военных по ценам, которые в несколько раз выше, чем в супермаркетах.

Позже комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки провел заседание, где заслушал представителей Минобороны по этому вопросу .

Скандал привел к тому, что в Раде зарегистрирован законопроект о прозрачности оборонных закупок.

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