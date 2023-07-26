В Україні повернули довоєнні податки. Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає повернення довоєнної системи податків з 1 серпня, а саме - скасування 2% податку для ФОПів та повернення 5%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Закон передбачає продовження мораторію на податкові перевірки до кінця війни.
Так, з 1 серпня будуть дозволені перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.
При цьому з 1 жовтня повертається відповідальність за порушення у сфері застосування РРО. Водночас передбачене звільнення від фінансової відповідальності за порушення з РРО на прифронтових територіях. Але це не стосується торгівлі підакцизними товарами.
Закон скасовує:
Інші норми закону:
Підкреслимо, що ухвалення закону є важливою умовою, передбаченою угодою з МВФ.
У січні Кабінет міністрів подав до Верховної ради проєкт закону, яким пропонується скасувати податкові пільги, введені після початку війни. Документ був поданий в межах зобов’язань України перед МВФ.
Рада ухвалила цей законопроект у першому читанні 29 травня, а у другому - 30 червня.
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