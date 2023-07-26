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В Украине вернули довоенные налоги. Зеленский подписал закон

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий возврат довоенной системы налогов с 1 августа, а именно - отмену 2% налога для ФЛП и возврат 5%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Закон предусматривает продление моратория на налоговые проверки до конца войны.

Так, с 1 августа будут разрешены проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игрового бизнеса и финансовых услуг.

При этом с 1 октября возвращается ответственность за нарушения в сфере применения РРО. В то же время, предусмотрено освобождение от финансовой ответственности за нарушения с РРО на прифронтовых территориях. Но это не касается торговли подакцизными товарами.

Возврат налогов и ответственности

Закон отменяет:

  • возможность для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц быть плательщиками единого налога ІІІ группы с применением ставки единого налога в размере 2% от суммы дохода;
  • возможность для физических лиц-предпринимателей плательщиков единого налога I и II групп не уплачивать единый налог;
  • неприменение штрафных санкций за нарушение налогового законодательства;
  • остановку хода сроков (представление налоговой отчетности, сроков получения налоговой информации контролирующими органами).

Остальные нормы закона:

  • "технический долг", который возник с 1 апреля 2022 года по 31 июля 2023 года не будут учитывать при определении возможности плательщика продолжать пребывание на упрощенной системе;
  • сохранение права добровольной уплаты единого налога и ЕСВ для прифронтовых территорий, в том числе территорий возможных боевых действий.

Подчеркнем, что принятие закона является важным условием, предусмотренным соглашением с МВФ.

Что этому предшествовало?

В январе Кабинет министров подал в Верховную раду проект закона, которым предлагается отменить налоговые льготы, введенные после начала войны. Документ был представлен в рамках обязательств Украины перед МВФ.

Рада приняла этот законопроект в первом чтении 29 мая, а во втором - 30 июня.

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