В Украине вернули довоенные налоги. Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий возврат довоенной системы налогов с 1 августа, а именно - отмену 2% налога для ФЛП и возврат 5%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Закон предусматривает продление моратория на налоговые проверки до конца войны.
Так, с 1 августа будут разрешены проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игрового бизнеса и финансовых услуг.
При этом с 1 октября возвращается ответственность за нарушения в сфере применения РРО. В то же время, предусмотрено освобождение от финансовой ответственности за нарушения с РРО на прифронтовых территориях. Но это не касается торговли подакцизными товарами.
Закон отменяет:
Остальные нормы закона:
Подчеркнем, что принятие закона является важным условием, предусмотренным соглашением с МВФ.
В январе Кабинет министров подал в Верховную раду проект закона, которым предлагается отменить налоговые льготы, введенные после начала войны. Документ был представлен в рамках обязательств Украины перед МВФ.
Рада приняла этот законопроект в первом чтении 29 мая, а во втором - 30 июня.
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