До України повернулась чергова група дітей та підлітків із окупації

Депортація українських дітей

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна змогла повернути з Росії понад 1600 дітей. Це вдалось завдяки ініціативі Bring Kids Back UA.

Саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.