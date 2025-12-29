UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

До України повернулась чергова група дітей та підлітків із окупації

Фото: Україна повернула з окупації велику групу дітей (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Чергову групу дітей та підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ініціативу Bring Kids Back UA та Save Ukraine у Facebook.

Зокрема, серед врятованих:

  • 17-річний Максим із вродженим порушення слуху. Його родина має проукраїнську позицію, через що російські військові неодноразово проводили обшуки в їхньому домі. Весь час окупації хлопець таємно навчався онлайн в українській школі.
  • 23-річний Артем та 19-річний Данило. До окупації Артем служив в територіальній обороні, тому родина опинилася під постійною увагою окупантів. Співробітники ФСБ неодноразово приходили з обшуками до них додому, намагалися завербувати братів, а їхній матері погрожували депортацією.
  • 18-річний Богдан, якого російські окупанти примусово направили на комісію до психіатричної лікарні та поставили на військовий облік у російську армію. Після отримання повістки хлопець зрозумів, що зволікати більше не можна, і ухвалив рішення рятуватися.
  • 17-річний Дмитро, якого разом із родиною окупанти вивезли з рідного селища під виглядом "евакуації". Насправді їх доправили до палаткового табору в Бєлгородській області, а згодом - до гуртожитку в Орловській області РФ.

"Там на хлопця оформили фальшиві документи, намагаючись повністю відірвати його від України", - зазначається у дописі. 

 

Депортація українських дітей

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна змогла повернути з Росії понад 1600 дітей. Це вдалось завдяки ініціативі Bring Kids Back UA.

Саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

Діти