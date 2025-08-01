Україні потрібно значно більше грошей: НБУ оновив прогноз на три роки

У 2025 році очікується рекордна підтримка

Нацбанк прогнозує, що у 2025 році Україна отримає близько 54 млрд доларів зовнішньої фінансової допомоги. Це дозволить без залучення емісії покрити дефіцит бюджету навіть в умовах зростання оборонних витрат.

Станом на липень Україна вже отримала майже 24 млрд доларів. Ще 30 млрд очікуються до кінця року, зокрема 18 млрд доларів у межах програми ERA Loans та 8 млрд доларів від Ukraine Facility.

Майбутнє фінансування залежить від рішень партнерів

Базовий сценарій НБУ передбачає, що у 2026 році Україна отримає близько 35 млрд доларів, а у 2027 році - 30 млрд доларів зовнішньої підтримки. Третина цих коштів уже анонсована партнерами, щодо решти - перемовини тривають.



Надходження залежать від подальшого проведення реформ, євроінтеграції та політичних рішень міжнародних партнерів. Частина переговорів ще триває.

Ризики зростають

Якщо Україна не отримає частину запланованої допомоги, виникне потреба в додаткових заходах - збільшенні доходів бюджету, скороченні видатків або зростанні внутрішніх запозичень.

У разі, якщо цих дій буде недостатньо, ймовірним стане емісійне фінансування, що може спровокувати посилення інфляційного тиску. У відповідь НБУ готовий діяти через жорсткішу монетарну політику.

Допомога зменшуватиметься, але залишиться критично важливою

У 2026-2027 роках обсяги зовнішньої фінансової допомоги скорочуватимуться, проте залишатимуться на вищому рівні, ніж у попередньому прогнозі за квітень. Це пов’язано з високими потребами на оборону та відбудову.

Основним ризиком для макроекономічного прогнозу залишається невизначеність щодо перебігу війни й обсягів зовнішньої підтримки, зазначають в НБУ. Без гарантій фінансування стабільність державних фінансів може опинитися під загрозою.