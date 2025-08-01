Украине нужно значительно больше денег: НБУ обновил прогноз на три года

Базовый сценарий макропрогноза НБУ предусматривает увеличение потребностей у Украины во внешнем финансировании. Ожидается, что Киев получит эти средства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (июль 2025 года).
Нацбанк прогнозирует, что в 2025 году Украина получит около 54 млрд долларов внешней финансовой помощи. Это позволит без привлечения эмиссии покрыть дефицит бюджета даже в условиях роста оборонных расходов.
По состоянию на июль Украина уже получила почти 24 млрд долларов. Еще 30 млрд ожидаются до конца года, в том числе 18 млрд долларов в рамках программы ERA Loans и 8 млрд долларов от Ukraine Facility.
Базовый сценарий НБУ предусматривает, что в 2026 году Украина получит около 35 млрд долларов, а в 2027 году - 30 млрд долларов внешней поддержки. Треть этих средств уже анонсирована партнерами, по остальным - переговоры продолжаются
Поступления зависят от дальнейшего проведения реформ, евроинтеграции и политических решений международных партнеров. Часть переговоров еще продолжается.
Если Украина не получит часть запланированной помощи, возникнет потребность в дополнительных мерах - увеличении доходов бюджета, сокращении расходов или росте внутренних заимствований.
В случае, если этих действий будет недостаточно, вероятным станет эмиссионное финансирование, что может спровоцировать усиление инфляционного давления. В ответ НБУ готов действовать через более жесткую монетарную политику.
В 2026-2027 годах объемы внешней финансовой помощи будут сокращаться, однако будут оставаться на более высоком уровне, чем в предыдущем прогнозе за апрель. Это связано с высокими потребностями на оборону и восстановление.
Основным риском для макроэкономического прогноза остается неопределенность относительно хода войны и объемов внешней поддержки, отмечают в НБУ. Без гарантий финансирования стабильность государственных финансов может оказаться под угрозой.
Напомним, в 2023 году Украина получила 42,9 млрд долларов международной помощи в виде грантов и кредитов.
В 2024 году сумма международной помощи составила 41,9 млрд долларов.
В апреле НБУ ожидал получения 55 млрд долларов в 2025 году, 17 млрд долларов в 2026 году и 15 млрд долларов в 2027 году.