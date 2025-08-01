Украине нужно значительно больше денег: НБУ обновил прогноз на три года

В 2025 году ожидается рекордная поддержка

Нацбанк прогнозирует, что в 2025 году Украина получит около 54 млрд долларов внешней финансовой помощи. Это позволит без привлечения эмиссии покрыть дефицит бюджета даже в условиях роста оборонных расходов.

По состоянию на июль Украина уже получила почти 24 млрд долларов. Еще 30 млрд ожидаются до конца года, в том числе 18 млрд долларов в рамках программы ERA Loans и 8 млрд долларов от Ukraine Facility.

Будущее финансирование зависит от решений партнеров

Базовый сценарий НБУ предусматривает, что в 2026 году Украина получит около 35 млрд долларов, а в 2027 году - 30 млрд долларов внешней поддержки. Треть этих средств уже анонсирована партнерами, по остальным - переговоры продолжаются

Поступления зависят от дальнейшего проведения реформ, евроинтеграции и политических решений международных партнеров. Часть переговоров еще продолжается.

Риски растут

Если Украина не получит часть запланированной помощи, возникнет потребность в дополнительных мерах - увеличении доходов бюджета, сокращении расходов или росте внутренних заимствований.

В случае, если этих действий будет недостаточно, вероятным станет эмиссионное финансирование, что может спровоцировать усиление инфляционного давления. В ответ НБУ готов действовать через более жесткую монетарную политику.

Помощь будет уменьшаться, но останется критически важной

В 2026-2027 годах объемы внешней финансовой помощи будут сокращаться, однако будут оставаться на более высоком уровне, чем в предыдущем прогнозе за апрель. Это связано с высокими потребностями на оборону и восстановление.

Основным риском для макроэкономического прогноза остается неопределенность относительно хода войны и объемов внешней поддержки, отмечают в НБУ. Без гарантий финансирования стабильность государственных финансов может оказаться под угрозой.