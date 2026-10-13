Україні потрібно швидше прийняти закон про відходи видобутку: чому це важливо
Україні потрібно швидше прийняти закон про відходи видобувної промисловості, щоб стимулювати переробку. У профільній асоціації закликали не зволікати та наголосили, які норми мають бути у законі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву виконавчої директорки Національної асоціації добувної промисловості України Ксенії Оринчак.
Якими мають бути умови для переробки
За словами Оринчак, законопроєкт про управління відходами видобувної промисловості має створити умови для переробки супутніх корисних копалин в Україні із залученням західних технологій, і має бути ухвалений якомога швидше. Але нові правила не повинні запроваджувати подвійне фінансове навантаження на компанії.
Йдеться про законопроєкт №12180 "Про управління відходами видобувної промисловості": цей документ не набрав достатньої кількості голосів у першому читанні, а зараз на його основі готують нову редакцію.
Експертка зазначає, що у законопроєкті мають з’явитися важливі норми щодо роботи з хвостосховищами та шламосховищами. Вони стосуватимуться не лише металургії та титанових руд, а й вуглеводнів та інших корисних копалин.
"Кожна корисна копалина, навіть супутня, має цінність", - наголосила вона.
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Чи потрібні обов'язкові внески до спецфонду
Водночас у НАДПУ звертають увагу на ризик подвійного фінансового навантаження. Адже у попередній редакції законопроєкту для добувних компаній пропонувалося одночасно зберегти екологічний податок і запровадити обов’язкові внески до спеціального фонду на 30 років наперед.
"Ви ще фактично не закінчили видобування, але вже повинні щороку платити у спецфонд. Ми вважаємо, що це велике фінансове навантаження на компанії", - підкреслила Оринчак.
У НАДПУ закликають представників добувної галузі долучатися до законотворчого процесу, щоб майбутні правила одночасно стимулювали переробку відходів і залучення нових технологій, але не створювали надмірного фінансового тиску на бізнес.
Раніше ми повідомляли, що видобувна промисловість закликає не піднімати екоподаток, оскільки це стане ударом як для бізнесу, так й і для населення.