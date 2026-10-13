ua en ru
Вт, 13 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

Україні потрібно швидше прийняти закон про відходи видобутку: чому це важливо

19:14 13.10.2026 Вт
2 хв
aimg Сергій Новіков
Україні потрібно швидше прийняти закон про відходи видобутку: чому це важливо У НАДПУ пояснили, чому закон про відходи видобутку важливий (фото: mitimes.media)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Україні потрібно швидше прийняти закон про відходи видобувної промисловості, щоб стимулювати переробку. У профільній асоціації закликали не зволікати та наголосили, які норми мають бути у законі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву виконавчої директорки Національної асоціації добувної промисловості України Ксенії Оринчак.

Якими мають бути умови для переробки

За словами Оринчак, законопроєкт про управління відходами видобувної промисловості має створити умови для переробки супутніх корисних копалин в Україні із залученням західних технологій, і має бути ухвалений якомога швидше. Але нові правила не повинні запроваджувати подвійне фінансове навантаження на компанії.

Йдеться про законопроєкт №12180 "Про управління відходами видобувної промисловості": цей документ не набрав достатньої кількості голосів у першому читанні, а зараз на його основі готують нову редакцію.

Експертка зазначає, що у законопроєкті мають з’явитися важливі норми щодо роботи з хвостосховищами та шламосховищами. Вони стосуватимуться не лише металургії та титанових руд, а й вуглеводнів та інших корисних копалин.

"Кожна корисна копалина, навіть супутня, має цінність", - наголосила вона.

Читайте також: НАДПУ назвала головні кроки для розвитку видобувної галузі

Чи потрібні обов'язкові внески до спецфонду

Водночас у НАДПУ звертають увагу на ризик подвійного фінансового навантаження. Адже у попередній редакції законопроєкту для добувних компаній пропонувалося одночасно зберегти екологічний податок і запровадити обов’язкові внески до спеціального фонду на 30 років наперед.

"Ви ще фактично не закінчили видобування, але вже повинні щороку платити у спецфонд. Ми вважаємо, що це велике фінансове навантаження на компанії", - підкреслила Оринчак.

У НАДПУ закликають представників добувної галузі долучатися до законотворчого процесу, щоб майбутні правила одночасно стимулювали переробку відходів і залучення нових технологій, але не створювали надмірного фінансового тиску на бізнес.

Раніше ми повідомляли, що видобувна промисловість закликає не піднімати екоподаток, оскільки це стане ударом як для бізнесу, так й і для населення.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Видобуток вугілля Бізнес Економіка України
Новини
У Німеччині назвали причину "дизельної угоди" Трампа і Путіна
У Німеччині назвали причину "дизельної угоди" Трампа і Путіна
Аналітика
Тайванський гігант купує цементний завод в Україні: чи зміниться вартість житла після угоди
Марія Волощукредактор РБК-Україна Тайванський гігант купує цементний завод в Україні: чи зміниться вартість житла після угоди