Україні потрібно швидше прийняти закон про відходи видобутку: чому це важливо

Україні потрібно швидше прийняти закон про відходи видобувної промисловості, щоб стимулювати переробку. У профільній асоціації закликали не зволікати та наголосили, які норми мають бути у законі.

Якими мають бути умови для переробки

За словами Оринчак, законопроєкт про управління відходами видобувної промисловості має створити умови для переробки супутніх корисних копалин в Україні із залученням західних технологій, і має бути ухвалений якомога швидше. Але нові правила не повинні запроваджувати подвійне фінансове навантаження на компанії.

Йдеться про законопроєкт №12180 "Про управління відходами видобувної промисловості": цей документ не набрав достатньої кількості голосів у першому читанні, а зараз на його основі готують нову редакцію.



Експертка зазначає, що у законопроєкті мають з’явитися важливі норми щодо роботи з хвостосховищами та шламосховищами. Вони стосуватимуться не лише металургії та титанових руд, а й вуглеводнів та інших корисних копалин.

"Кожна корисна копалина, навіть супутня, має цінність", - наголосила вона.

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Чи потрібні обов'язкові внески до спецфонду

Водночас у НАДПУ звертають увагу на ризик подвійного фінансового навантаження. Адже у попередній редакції законопроєкту для добувних компаній пропонувалося одночасно зберегти екологічний податок і запровадити обов’язкові внески до спеціального фонду на 30 років наперед.



"Ви ще фактично не закінчили видобування, але вже повинні щороку платити у спецфонд. Ми вважаємо, що це велике фінансове навантаження на компанії", - підкреслила Оринчак.



У НАДПУ закликають представників добувної галузі долучатися до законотворчого процесу, щоб майбутні правила одночасно стимулювали переробку відходів і залучення нових технологій, але не створювали надмірного фінансового тиску на бізнес.