Украине нужно побыстрее принять закон об отходах добычи: почему это важно
Украине нужно побыстрее принять закон об отходах добывающей промышленности, чтобы стимулировать переработку. В профильной ассоциации призвали не медлить и подчеркнули, какие нормы должны быть в законе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксении Оринчак.
Какими должны быть условия для переработки
По словам Оринчак, законопроект об управлении отходами добывающей промышленности должен создать условия для переработки сопутствующих полезных ископаемых в Украине с привлечением западных технологий и должен быть принят как можно скорее. Но новые правила не должны вводить двойную финансовую нагрузку на компании.
Речь идет о законопроекте №12180 "Об управлении отходами добывающей промышленности": этот документ не набрал достаточного количества голосов в первом чтении, а сейчас на его основе готовится новая редакция.
Эксперт отмечает, что в законопроекте должны появиться важные нормы по работе с хвостохранилищами и шламохранилищами. Они будут касаться не только металлургии и титановых руд, но и углеводородов и других полезных ископаемых.
"Каждое полезное ископаемое, даже сопутствующее, имеет ценность", - подчеркнула она.
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Нужны ли обязательные взносы в спецфонд
В то же время в НАГПУ обращают внимание на риск двойной финансовой нагрузки. Ведь в предыдущей редакции законопроекта для добывающих компаний предлагалось одновременно сохранить экологический налог и ввести обязательные взносы в специальный фонд на 30 лет.
"Вы еще фактически не закончили добычу, но уже должны ежегодно платить в спецфонд. Мы считаем, что это большая финансовая нагрузка на компании", - подчеркнула Оринчак.
В НАГПУ призывают представителей добывающей отрасли приобщаться к законотворческому процессу, чтобы будущие правила одновременно стимулировали переработку отходов и привлечение новых технологий, но не создавали чрезмерного финансового давления на бизнес.
Ранее мы сообщали, что добывающая промышленность призывает не поднимать эконалог, поскольку это станет ударом как для бизнеса, так и для населения.