НАДПУ назвала головні кроки для розвитку видобувної галузі
Видобувна галузь потребує від уряду вирішення низки проблем із відведенням земельних ділянок, поверненням окремих ліцензій на розвідку корисних копалин, а також врегулювання питання високих тарифів на електроенергію та послуги залізниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Національної асоціації добувної промисловості Ксенії Оринчак, які вона озвучила в коментарі виданню під час конференції United by Mining.
"Перше - це доступ до земельних ділянок, синхронізація із Держгеокадастром трохи є, а з Державною архітектурно-будівельною інспекцією немає", - сказала спікерка.
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Другий важливий аспект - необхідність повернутися до використання двох окремих ліцензій - на розвідку і на видобуток корисних копалин, оскільки зараз застосовуються наскрізні ліцензії, які включають розвідку та видобуток одночасно.
"Наскрізна ліцензія - це одразу великий чек для інвестора, не всі компанії згодні на ці умови. Частина інвесторів хоче мати можливість придбати ліцензію на розвідку, вивчити родовище і далі приймати рішення про видобуток", - пояснила Оринчак.
Значною проблемою для видобувної промисловості є висока вартість послуг "Укрзалізниці" та електроенергії. Це значно збільшує собівартість роботи компаній в Україні порівняно з іншими країнами, де ці тарифи нижчі.
"Коли заходить інвестор, він рахує, наскільки вигідно працювати в Україні. Якщо не вигідно, тоді Україна нічим не відрізняється від іншої країни", - прокоментувала голова НАДПУ.
Більше про головні тези та ключові виклики, які обговорювали учасники конференції United by Mining, - зокрема щодо інвестицій, дефіциту кадрів, вартості енергоресурсів і логістики, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, представники металургійної галузі неодноразово називали фактор високої вартості електроенергії та тарифів на залізничні перевезення стримуючим для розвитку промисловості загалом і видобувної зокрема.
Великі промислові підприємства зверталися до уряду з проханням про стабілізацію тарифів "Укрзалізниці", які з 30 серпня зросли на 30%.