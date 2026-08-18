Удар по бізнесу й населенню: видобувна промисловість закликає не піднімати екоподаток

Добувна промисловість закликала відкласти підвищення екоподатку та пояснила, як це вдарить по бізнесу та населенню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НАДПУ.

Повідомляється, що галузь добувної промисловості уже потерпає від блокади портів, дорогих енергоресурсів та підвищення до 30% до тарифів "Укрзалізниці", дефіциту кадрів, обстрілів та нестачі фінансування.

Окремо асоціація виступає проти підвищення податку на відходи видобування до ухвалення профільного закону та створення повноцінної системи їх управління.

Найбільше занепокоєння викликає підвищення податку на побутові відходи з 5-50 грн до 1909 грн за тонну. Це може збільшити платежі у 38-382 рази та вдарити по бізнесу й населенню.

У НАДПУ вважають, що зараз пріоритетом має бути збереження економічної життєздатності підприємств і домогосподарств.

Пропозиція галузі: поки що змінити лише класифікацію відходів, а до підвищення ставок повернутися після завершення війни та стабілізації економіки.