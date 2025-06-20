Україні потрібно більше грошей на війну: Марченко анонсував зміни до бюджету

Міністерство фінансів України готує комплексний проєкт змін до закону про держбюджет, який передбачає збільшення видатків на оборону.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням його виступ в парламенті, якій транслює нардеп Олексій Гончаренко у Youtube.
"Ми не зволікаємо, ми готові. Я сподіваюсь, що депутатський корпус буде готовий проголосувати за наші пропозиції", - сказав він.
Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, додаткові потреби виникають у наших військових, у наших виробників через ситуацію з допомогою та ситуацією фронті.
"Ми дійсно зараз з Міністерством фінансів, Міністерством оборони обрахунку потреби в додаткових коштах на другу половину цього року у зв'язку з подіями з точки зору постачання зброї і амуніції від партнерів і зв'язку з ситуацією на полі бою", - сказав він.
Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, Мінфін подасть зміни до бюджету після 27 червня.
У держбюджеті України на 2025 рік видатки на оборону закладено в сумі 2,223 трлн гривень.
У першому кварталі витрати на обороноздатність і безпеку України зросли до 73,5% загального обсягу держбюджету.
Раніше міністр фінансів України Сергій Марченко сказав, що військові витрати України цього року виявилися вищими, ніж закладено в державний бюджет.
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