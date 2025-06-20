Україні потрібно більше грошей на війну: Марченко анонсував зміни до бюджету

"Ми не зволікаємо, ми готові. Я сподіваюсь, що депутатський корпус буде готовий проголосувати за наші пропозиції", - сказав він.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, додаткові потреби виникають у наших військових, у наших виробників через ситуацію з допомогою та ситуацією фронті.

"Ми дійсно зараз з Міністерством фінансів, Міністерством оборони обрахунку потреби в додаткових коштах на другу половину цього року у зв'язку з подіями з точки зору постачання зброї і амуніції від партнерів і зв'язку з ситуацією на полі бою", - сказав він.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, Мінфін подасть зміни до бюджету після 27 червня.