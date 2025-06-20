RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Украине нужно больше денег на войну: Марченко анонсировал изменения в бюджет

Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство финансов Украины готовит комплексный проект изменений в закон о госбюджете, который предусматривает увеличение расходов на оборону.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой его выступление в парламенте, которой транслирует нардеп Алексей Гончаренко в Youtube.

"Мы не медлим, мы готовы. Я надеюсь, что депутатский корпус будет готов проголосовать за наши предложения", - сказал он.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, дополнительные потребности возникают у наших военных, у наших производителей из-за ситуации с помощью и ситуацией на фронте.

"Мы действительно сейчас с Министерством финансов, Министерством обороны просчета потребности в дополнительных средствах на вторую половину этого года в связи с событиями с точки зрения поставок оружия и амуниции от партнеров и связи с ситуацией на поле боя", - сказал он.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, Минфин подаст изменения в бюджет после 27 июня.

 

Расходы на оборону

В госбюджете Украины на 2025 год расходы на оборону заложены в сумме 2,223 трлн гривен.

В первом квартале расходы на обороноспособность и безопасность Украины выросли до 73,5% общего объема госбюджета.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сказал, что военные расходы Украины в этом году оказались выше, чем заложено в государственный бюджет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство финансов УкраиныГосбюджет