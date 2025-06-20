Украине нужно больше денег на войну: Марченко анонсировал изменения в бюджет

Министерство финансов Украины готовит комплексный проект изменений в закон о госбюджете, который предусматривает увеличение расходов на оборону.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой его выступление в парламенте, которой транслирует нардеп Алексей Гончаренко в Youtube.
"Мы не медлим, мы готовы. Я надеюсь, что депутатский корпус будет готов проголосовать за наши предложения", - сказал он.
Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, дополнительные потребности возникают у наших военных, у наших производителей из-за ситуации с помощью и ситуацией на фронте.
"Мы действительно сейчас с Министерством финансов, Министерством обороны просчета потребности в дополнительных средствах на вторую половину этого года в связи с событиями с точки зрения поставок оружия и амуниции от партнеров и связи с ситуацией на поле боя", - сказал он.
Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, Минфин подаст изменения в бюджет после 27 июня.
В госбюджете Украины на 2025 год расходы на оборону заложены в сумме 2,223 трлн гривен.
В первом квартале расходы на обороноспособность и безопасность Украины выросли до 73,5% общего объема госбюджета.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сказал, что военные расходы Украины в этом году оказались выше, чем заложено в государственный бюджет.
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