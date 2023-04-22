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Україні потрібно в 10 разів більше допомоги, щоб зупинити агресію РФ цього року, - МЗС

Фото: Андрій Мельник, заступник глави МЗС України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна потребує значного збільшення військової допомоги від союзників для того, щоб завершити війну з Росією цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра закордонних справ України Андрія Мельника у Twitter.

"Ми вдячні нашим союзникам за військову допомогу. Але цього недостатньо. Україні потрібно в 10 разів більше, щоб завершити російську агресію цього року", - наголосив заступник глави МЗС.

За його словами, партнери України мають перейти "всі штучні червоні лінії" та виділити по 1% ВВП на оборонну допомогу Україні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США 19 квітня оголосили новий пакет військової допомоги Україні на 325 мільйонів доларів.

Також ми писали, що Фінляндія анонсувала нову оборонну допомогу Україні.

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