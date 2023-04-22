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Фінляндія оголосила про 15-й пакет військової допомоги Україні

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Субота 22 квітня 2023 00:18
Фінляндія оголосила про 15-й пакет військової допомоги Україні Фото: Фінляндія оголосила про 15-й пакет військової допомоги Україні (pixabay)
Автор: Антон Малиновський

Фінляндія оголосила про 15-й пакет військової допомоги, до якого увійде спорядження для воїнів ЗСУ, що проходять навчання в рамках місії EUMAM.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Зазначається, що спільна місія EUMAМ має на меті забезпечити базову та спеціалізовану підготовку 30 000 українських військових. Навчальна операція проходитиме в Польщі.

Згідно з повідомленням міністерства, президент Саулі Нііністе схвалив відправлення в п’ятницю. Загальна вартість пакетів оборонної допомоги від Фінляндії Україні сягнула близько 990 мільйонів євро.

"Україна потребує різних видів підтримки. Ми беремо участь у тренувальній місії ЄС, навчаючи українських солдатів, разом із необхідною матеріальною допомогою", - зазначив у повідомленні міністр оборони Антті Кайкконен.

Також міністерство повідомило, що для того, щоб гарантувати безпечне прибуття пакету допомоги, воно не буде озвучувати його вміст, спосіб доставки чи графік.

Нагадаємо, що нещодавно перша група інструкторів Збройних сил Литви вирушила до Німеччини для навчання українських військових в рамках місії EUMAМ.

Також в квітні цього року Фінляндія передала Україні 136 тонн обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.

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