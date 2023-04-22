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Украине нужно в 10 раз больше помощи, чтобы остановить агрессию РФ в этом году, - МИД

Фото: Андрей Мельник, замглавы МИД Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина нуждается в значительном увеличении военной помощи от союзников для того, чтобы завершить войну с Россией в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника в Twitter.

"Мы благодарны нашим союзникам за военную помощь. Но этого недостаточно. Украине нужно в 10 раз больше, чтобы завершить российскую агрессию в этом году", - подчеркнул замглавы МИД.

По его словам, партнеры Украины должны перейти "все искусственные красные линии" и выделить по 1% ВВП на оборонную помощь Украине.

Напомним, ранее стало известно, что США 19 апреля объявили новый пакет военной помощи Украине на 325 миллионов долларов.

Также мы писали, что Финляндия анонсировала новую оборонную помощь Украине.

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