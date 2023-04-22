Украине нужно в 10 раз больше помощи, чтобы остановить агрессию РФ в этом году, - МИД

Украина нуждается в значительном увеличении военной помощи от союзников для того, чтобы завершить войну с Россией в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украин а со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника в Twitter .

"Мы благодарны нашим союзникам за военную помощь. Но этого недостаточно. Украине нужно в 10 раз больше, чтобы завершить российскую агрессию в этом году", - подчеркнул замглавы МИД.

По его словам, партнеры Украины должны перейти "все искусственные красные линии" и выделить по 1% ВВП на оборонную помощь Украине.