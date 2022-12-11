Україні потрібні союзники, а не посередники, - посол у Німеччині

Україні у війні проти Росії потрібні не посередники, а союзники, оскільки за мир потрібно боротися.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла України в Німеччині Олексія Макеєва Welt am Sonntag .

За словами посла, німецький уряд його чітко запевнив , що переговорів з російським президентом Володимиром Путіним не буде, якщо Україна цього не захоче.

" Якщо Україна буде на це готова, ми вирішимо, за яких обставин будуть проводитися такі переговори. Але зараз нам потрібні не посередники, а союзники. Тому що про мир в Україні не можна домовитися, за нього треба боротися", - сказав Макеєв.

Він також зазначив, що к оли канцлер говорить, що Україні допомагатимуть доти, доки це потрібно, це означає, що поки останній російський солдат не покине нашу землю - включаючи Донецьк, Луганськ і Крим, поки репарації не будуть виплачені, а військові злочинці не будуть засуджені.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Європа може повернутись до "мирного порядку" з РФ, який діяв до початку повномасштабної війни, якщо Путін відмовиться від агресії проти країн-сусідів.

До того ж, німецький канцлер планує й надалі продовжувати діалог з російським диктатором. При цьому він повідомляв, що Путін не збирається відмовлятися від загарбницьких планів щодо України.

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