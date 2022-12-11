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Україні потрібні союзники, а не посередники, - посол у Німеччині

Новость на русском →
Неділя 11 грудня 2022 12:12
Україні потрібні союзники, а не посередники, - посол у Німеччині Фото: посол України в Німеччині Олексій Макеєв (facebook.com/oleksii_makeiev)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україні у війні проти Росії потрібні не посередники, а союзники, оскільки за мир потрібно боротися.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла України в Німеччині Олексія Макеєва Welt am Sonntag.

За словами посла, німецький уряд його чітко запевнив, що переговорів з російським президентом Володимиром Путіним не буде, якщо Україна цього не захоче.

"Якщо Україна буде на це готова, ми вирішимо, за яких обставин будуть проводитися такі переговори. Але зараз нам потрібні не посередники, а союзники. Тому що про мир в Україні не можна домовитися, за нього треба боротися", - сказав Макеєв.

Він також зазначив, що коли канцлер говорить, що Україні допомагатимуть доти, доки це потрібно, це означає, що поки останній російський солдат не покине нашу землю - включаючи Донецьк, Луганськ і Крим, поки репарації не будуть виплачені, а військові злочинці не будуть засуджені.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Європа може повернутись до "мирного порядку" з РФ, який діяв до початку повномасштабної війни, якщо Путін відмовиться від агресії проти країн-сусідів.

До того ж, німецький канцлер планує й надалі продовжувати діалог з російським диктатором. При цьому він повідомляв, що Путін не збирається відмовлятися від загарбницьких планів щодо України.

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