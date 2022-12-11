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Украине нужны союзники, а не посредники, - посол в Германии

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Воскресенье 11 декабря 2022 12:12
Украине нужны союзники, а не посредники, - посол в Германии Фото: посол Украины в Германии Алексей Макеев (facebook.com/oleksii_makeiev)
Автор: Елизавета Драбкина

Украине в войне против России нужны не посредники, а союзники, потому что за мир нужно бороться.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью посла Украины в Германии Алексея Макеева Welt am Sonntag.

По словам посла, немецкое правительство четко его заверило, что переговоров с российским президентом Владимиром Путиным не будет, если Украина этого не захочет.

"Если Украина будет на это готова, мы решим, при каких обстоятельствах будут проводиться такие переговоры. Но сейчас нам нужны не посредники, а союзники. Потому что о мире в Украине нельзя договориться, за него нужно бороться", - сказал Макеев.

Он также отметил, что когда канцлер говорит, что Украине будут помогать до тех пор, пока это нужна, это значит, что пока последний российский солдат не покинет нашу землю - включая Донецк, Луганск и Крым, пока репарации не будут выплачены, а военные преступники не будут осуждены.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа может вернуться в "мирный порядок" с РФ, который действовал до начала полномасштабной войны, если Путин откажется от агрессии против стран-соседей.

К тому же, немецкий канцлер планирует и дальше продолжать диалог с российским диктатором. При этом он сообщал, что Путин не собирается отказываться от захватнических планов в отношении Украины.

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Российская Федерация Война России против Украины Алексей Макеев
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