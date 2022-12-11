Украине нужны союзники, а не посредники, - посол в Германии

Украине в войне против России нужны не посредники, а союзники, потому что за мир нужно бороться.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью посла Украины в Германии Алексея Макеева Welt am Sonntag .

По словам посла, немецкое правительство четко его заверило , что переговоров с российским президентом Владимиром Путиным не будет, если Украина этого не захочет.

" Если Украина будет на это готова, мы решим, при каких обстоятельствах будут проводиться такие переговоры. Но сейчас нам нужны не посредники, а союзники. Потому что о мире в Украине нельзя договориться, за него нужно бороться", - сказал Макеев.

Он также отметил, что когда канцлер говорит, что Украине будут помогать до тех пор, пока это нужна, это значит, что пока последний российский солдат не покинет нашу землю - включая Донецк, Луганск и Крым, пока репарации не будут выплачены, а военные преступники не будут осуждены.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа может вернуться в "мирный порядок" с РФ, который действовал до начала полномасштабной войны, если Путин откажется от агрессии против стран-соседей.

К тому же, немецкий канцлер планирует и дальше продолжать диалог с российским диктатором. При этом он сообщал, что Путин не собирается отказываться от захватнических планов в отношении Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.