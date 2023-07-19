Україні потрібні додаткові системи SAMP-T або Patriot для захисту Одеси, - Зеленський

Україні потрібні додаткові системи протиповітряної оборони SAMP-T або Patriot для захисту Одеси з повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського на прес-конференції.

Він зазначив, що Україна має на озброєння системи SAMP-T. При цьому інформація про те, де саме знаходяться ці системи, не розголошується. Водночас президент наголосив, що вони працюють чудово.

"Якби в нас були відповідні додаткові системи, то вони захистили б інфраструктуру Одеси, і не тільки портову інфраструктуру", - сказав він.

У захисті України також допомагають і системи Patriot.

"Але всього цього поки що не вистачає, щоб захистити відповідну інфраструктуру", - додав Зеленський.

Нічний обстріл Одеси

Сьогодні вночі російські військові атакували південь України потужним накопиченням ракет та дронів. Найбільших руйнувань зазнала Одеса та область. Там через обстріли травмувались люди, також постраждали багатоквартирні будинки, портова та критична інфраструктура.

При цьому під час нічної атаки українські захисники змогли знищити 24 безпілотники та 14 ракет.

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