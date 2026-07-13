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Украине нужно 300 ракет. Зеленский попросил о "зимнем пакете" Patriot

21:42 13.07.2026 Пн
2 мин
Глава государства подчеркнул, что к зиме надо готовиться уже сейчас
aimg Иван Носальский
Украине нужно 300 ракет. Зеленский попросил о "зимнем пакете" Patriot Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
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Украина хотела бы получить от союзников 300 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot на зиму.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время заседания "коалиции желающих".

Глава государства обратил внимание, что готовиться к зиме нужно начать уже сейчас. Украина прилагает максимум усилий, чтобы Россия пошла на переговоры.

"Это лето уже стало самым сложным для России. Наши дальнобойные операции и удары средней дальности будут продолжены. Мы будем их усиливать", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, один из главных способов укрепления позиций Украины и Европы - это зимний пакет ракет для ПВО. Если у украинских защитников будет достаточно ракет, чтобы сбивать вражеские цели, у России будет меньше причин затягивать войну до зимы.

"Мы подсчитали, что в этом пакете должно быть 100 ракет для "Петриот" в месяц - 300 ракет на зиму. Прошу вас рассмотреть это", - отметил он.

Проблемы с ракетами для ПВО

Напомним, сейчас одной из главных проблем для Украины является нехватка ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, которые могут сбивать баллистику.

На этом фоне Россия по время массированных ударов все чаще использует баллистические ракеты. Во время нескольких последних обстрелов украинская ПВО не сбила ни одной баллистики.

При этом в ходе последней атаки на Киев россияне использовали свои ЗРК С-400, которые являются крайне неточными и опасными для гражданского населения.

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