Україні потрібен мільйон квартир для повернення ВПО: голова Укрфінжитла про дефіцит житла

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Першочергова потреба: Україні терміново потрібен щонайменше 1 мільйон квартир, щоб забезпечити житлом внутрішньо переміщених осіб.

Загальний дефіцит: Україні бракує близько 600 млн кв. м якісного житла, з яких 150 млн кв. м знищено або пошкоджено через війну.

Нові інструменти: окрім пільгової іпотеки "єОселя", держава планує запускати соціальну оренду та оренду з правом викупу (Rent-to-Own).

Статистика програми: За час дії "єОселі" пільговою іпотекою скористалися вже 4 852 внутрішньо переміщені особи (безпосередньо за категорією ВПО – 2 188 кредитів).

Потреба в мільйоні квартир – лише першочергова, невідкладна частина значно масштабнішої проблеми, запевнив РБК-Україна Євген Мецгер.

Загальний дефіцит житлового фонду в Україні, за оцінкою, зробленою спільно зі Світовим банком, сягає близько 600 млн кв. м, або приблизно 24 трлн грн. Ця цифра складається з двох частин:

450 млн кв. м – історично накопичений за 30 років дефіцит якісного, енергоефективного житла, якщо орієнтуватися на європейські стандарти забезпеченості квадратними метрами на людину;

150 млн кв. м, або майже 13% усього житлового фонду країни, – втрачено чи зруйновано внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

Мецгер наголосив, що пільгова іпотечна програма "єОселя" – не єдиний і недостатній інструмент для покриття такого масштабного дефіциту.

За його словами, у світі одночасно працює кілька механізмів забезпечення житлом: іпотека, оренда з правом викупу, лізинг і соціальний фонд житла.

В Україні держава поки що повноцінно реалізувала лише іпотеку. Соціальної оренди наразі практично немає. Цей інструмент, за словами голови "Укрфінжитла", ще належить створити.

Серед пріоритетних напрямів розвитку компанії – запровадження соціального орендного житла та оренди з правом викупу (Rent-to-Own). Вони мають доповнити наявну іпотечну програму.

За весь час дії програми кредити за категорією ВПО отримали 2188 позичальників, розповів РБК-Україна Євген Мецгер.

Водночас загальна кількість учасників "єОселі" зі статусом внутрішньо переміщеної особи більша – 4 852, оскільки частина ВПО оформлює кредит за іншими категоріями, зокрема як військові, медики чи педагоги.