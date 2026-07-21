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Столиця не в пріоритеті? Що відбувається з цінами на оренду будинків у Києві та області

11:48 21.07.2026 Вт
3 хв
На ринку в регіоні фіксують незвичну тенденцію
aimg Василина Копитко
Столиця не в пріоритеті? Що відбувається з цінами на оренду будинків у Києві та області Як змінились ціни на житло в регіоні (фото: Freepik)
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У Києві та регіоні зафіксували незвичну тенденцію на ринку нерухомості. Наприкінці червня медіанні ціни на оренду будинків у столиці та області зрівнялися і тепер становлять 2 тисячі доларів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.

Головне:

  • Ціни зрівнялися: За даними ЛУН, наприкінці червня медіанна вартість оренди будинків у Києві та області зрівнялася і становить 2 тисячі доларів.
  • Різна динаміка: У столиці річна оренда знизилася на 4,76% (до 2 тис. дол.), тоді як у Київській області, навпаки, зросла на 5,26% через різкий стрибок у червні на 11,11%.
  • Чинник енергонезалежності: Попит на заміське житло зріс після складної зими через потребу в автономному опаленні та генераторах, що підштовхнуло вгору ціни в регіоні.

Ціни зрівнялись

Ринкові показники в столиці та регіоні рухалися назустріч один одному протягом усього року. У Києві житло поступово дешевшало: за рік вартість знизилася на 4,76% (з приблизно 2,1 тис. доларів), а за останні пів року додала ще мінус 2,44%.

Проте у червні це падіння зупинилося, і ціна за місяць не змінилася.

Натомість Київська область демонструє протилежну динаміку. За рік оренда тут подорожчала на 5,26%. Порівняно з груднем ціна тривалий час трималася стабільно, проте у червні різко стрибнула на 11,11% за місяць, підскочивши з 1,8 тис. до 2 тисяч доларів.

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Такий феномен спостерігається з березня, коли після лютневого піку ставки пішли вниз. Нагадаємо, складна зима стимулювала попит на більш автономні будинки, що призвело до стрибка цін: у лютому медіанна вартість у столиці сягала майже 2,4 тис. доларів, а в області - 2,2 тис. доларів.

Цікаво, що звичне літнє сезонне підвищення поки що не перевищило показників зимового здорожчання.

Столиця не в пріоритеті? Що відбувається з цінами на оренду будинків у Києві та областіЦіни на будинки в Києві (інфографіка ЛУН)

Столиця не в пріоритеті? Що відбувається з цінами на оренду будинків у Києві та областіЦіни на будинки у Київській області (інфографіка ЛУН)

"Після важкої зими частина потенційних орендарів переосмислила критерії вибору житла: на перший план вийшли автономність та енергонезалежність. Генератор, альтернативне опалення, індивідуальне водопостачання - це більш звичні опції саме для заміських, а не міських будинків", - пояснює керівниця ЛУН Статистика Людмила Кірюхіна.

Вона також додає, що традиційно орендні ставки в області вважаються нижчими, ніж у місті. Тому частина орендарів почала підшукувати варіанти оренди на наступну зиму саме в області, що і призвело до такого тиску на ціни.

Читайте також про те, що через часті російські атаки на Лук'янівку вартість квартир у цьому мікрорайоні впала на 22% у валюті за рік. Це значно більше за загальні показники по Шевченківському району. Також знизились ціни на оренду трикімнатних квартир на 29,1%.

Раніше ми писали про те, у яких районах Київщини найдорожче орендувати будинок.

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