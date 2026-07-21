Столиця не в пріоритеті? Що відбувається з цінами на оренду будинків у Києві та області
У Києві та регіоні зафіксували незвичну тенденцію на ринку нерухомості. Наприкінці червня медіанні ціни на оренду будинків у столиці та області зрівнялися і тепер становлять 2 тисячі доларів.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.
Головне:
- Ціни зрівнялися: За даними ЛУН, наприкінці червня медіанна вартість оренди будинків у Києві та області зрівнялася і становить 2 тисячі доларів.
- Різна динаміка: У столиці річна оренда знизилася на 4,76% (до 2 тис. дол.), тоді як у Київській області, навпаки, зросла на 5,26% через різкий стрибок у червні на 11,11%.
- Чинник енергонезалежності: Попит на заміське житло зріс після складної зими через потребу в автономному опаленні та генераторах, що підштовхнуло вгору ціни в регіоні.
Ціни зрівнялись
Ринкові показники в столиці та регіоні рухалися назустріч один одному протягом усього року. У Києві житло поступово дешевшало: за рік вартість знизилася на 4,76% (з приблизно 2,1 тис. доларів), а за останні пів року додала ще мінус 2,44%.
Проте у червні це падіння зупинилося, і ціна за місяць не змінилася.
Натомість Київська область демонструє протилежну динаміку. За рік оренда тут подорожчала на 5,26%. Порівняно з груднем ціна тривалий час трималася стабільно, проте у червні різко стрибнула на 11,11% за місяць, підскочивши з 1,8 тис. до 2 тисяч доларів.
Такий феномен спостерігається з березня, коли після лютневого піку ставки пішли вниз. Нагадаємо, складна зима стимулювала попит на більш автономні будинки, що призвело до стрибка цін: у лютому медіанна вартість у столиці сягала майже 2,4 тис. доларів, а в області - 2,2 тис. доларів.
Цікаво, що звичне літнє сезонне підвищення поки що не перевищило показників зимового здорожчання.
Ціни на будинки в Києві (інфографіка ЛУН)
Ціни на будинки у Київській області (інфографіка ЛУН)
"Після важкої зими частина потенційних орендарів переосмислила критерії вибору житла: на перший план вийшли автономність та енергонезалежність. Генератор, альтернативне опалення, індивідуальне водопостачання - це більш звичні опції саме для заміських, а не міських будинків", - пояснює керівниця ЛУН Статистика Людмила Кірюхіна.
Вона також додає, що традиційно орендні ставки в області вважаються нижчими, ніж у місті. Тому частина орендарів почала підшукувати варіанти оренди на наступну зиму саме в області, що і призвело до такого тиску на ціни.
Читайте також про те, що через часті російські атаки на Лук'янівку вартість квартир у цьому мікрорайоні впала на 22% у валюті за рік. Це значно більше за загальні показники по Шевченківському району. Також знизились ціни на оренду трикімнатних квартир на 29,1%.
Раніше ми писали про те, у яких районах Київщини найдорожче орендувати будинок.