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Украине нужен миллион квартир для возвращения ВПЛ: глава Укрфинжилья о дефиците жилья

13:57 21.07.2026 Вт
2 мин
Евгений Мецгер о первоочередной потребности в жилье для ВПЛ, общий дефицит в 600 млн кв. м и запуск социальной аренды
aimg Александр Бердинских aimg Олег Хомчук
По словам Евгения Мецгера, государство пока полноценно реализовало только ипотечный инструмент (фото: Freepik)

Для того, чтобы внутренне перемещенные лица могли вернуться домой или обустроиться на новом месте, Украине необходимо по меньшей мере миллион квартир.

Об этом в интервью сообщил председатель правления ЧАО "Укрфинжилье" Евгений Мецгер.

Главное:

  • Первоочередная потребность: Украине срочно требуется не менее 1 миллиона квартир, чтобы обеспечить жильем внутренне перемещенных лиц.

  • Общий дефицит: Украине недостает около 600 млн. кв. м качественного жилья, из которых 150 млн. кв. м уничтожено или повреждено из-за войны войны.

  • Новые инструменты: кроме льготной ипотеки "єОселя", государство планирует запускать социальную аренду и аренду с правом выкупа (Rent-to-Own).

  • Статистика программы: За время действия "єОсели" льготной ипотекой воспользовались уже 4 852 внутренне перемещенных лица (непосредственно по категории ВПЛ – 2 188 кредитов).

Потребность в миллионе квартир – только первоочередная, неотложная часть более масштабной проблемы, заверил РБК-Украина Евгений Мецгер.

Общий дефицит жилищного фонда в Украине, по оценке, сделанной совместно с Всемирным банком, составляет около 600 млн кв. м или примерно 24 трлн грн. Эта цифра состоит из двух частей:

  • 450 млн кв. м – исторически накопленный за 30 лет дефицит качественного, энергоэффективного жилья, если ориентироваться на европейские стандарты обеспеченности квадратными метрами на человека;

  • 150 млн кв. м, или почти 13% всего жилищного фонда страны, – потеряно или разрушено в результате полномасштабного российского вторжения.

Мецгер подчеркнул, что льготная ипотечная программа "єОселя" - не единственный и недостаточный инструмент для покрытия столь масштабного дефицита.

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По его словам, в мире одновременно работают несколько механизмов обеспечения жильем: ипотека, аренда с правом выкупа, лизинг и социальный фонд жилья.

В Украине государство пока полноценно реализовало только ипотеку. Социальной аренды практически нет. Этот инструмент, по словам главы "Укрфинжилья", еще предстоит создать.

Среди приоритетных направлений развития компании – введение социального арендного жилья и аренды с правом выкупа (Rent-to-Own). Они должны дополнить существующую ипотечную программу.

За все время действия программы кредиты по категории ВПЛ получили 2188 заемщиков, рассказал Евгений Мецгер.

В то же время общее количество участников "еОсели" со статусом внутренне перемещенного лица больше – 4 852, поскольку часть ВПЛ оформляет кредит по другим категориям, в частности, как военные, медики или педагоги.

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