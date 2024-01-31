В Україні потеплішає, в низці областей попереджають про туман й ожеледь: погода на сьогодні

Сьогодні, 31 січня, очікується, що повітря в Україні прогріється близько до +6. Водночас в низці регіонів попереджають про ожеледь й туман.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр .

Згідно з даними гідрометцентру, на території України очікується невелика хмарність, втім, без опадів. Зокрема вночі й вранці у південних областях та в Криму місцями туман, а у більшості західних та північно-східних областей - ожеледь.

Зазначається, що вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Температура:

на заході коливатиметься від -5 до -2 вночі й від +3 до +6 вдень;

на півночі коливатиметься від -2 до -5 вночі й від +2 до +5 вдень;

на півдні коливатиметься від -2 до -4 вночі й від +4 до +6 вдень;

на сході коливатиметься від -2 до -5 вночі й від +2 до +5 вдень.

Фото: погода на 31 січня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.", - пише пресслужба.

Очікується, що температура в Київській області вночі коливатиметься від -6 до -1, а вдень від +1 до +6. Тим часом у Києві вночі від -4 до -2, а вдень - від +3 до +5.

Сніголавинна ситуація

Помірна сніголавинна небезпека очікується 30-31 січня на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Фото: Сніголавинна ситуація 31 січня (facebook.com/lavyny.official)