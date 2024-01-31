В Украине потеплеет, в ряде областей предупреждают о тумане и гололеде: погода на сегодня

Сегодня, 31 января, ожидается, что воздух в Украине прогреется около +6. В то же время в ряде регионов предупреждают о гололеде и тумане.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .

Согласно данным гидрометцентра, на территории Украины ожидается небольшая облачность, впрочем, без осадков. В частности ночью и утром в южных областях и в Крыму местами туман, а в большинстве западных и северо-восточных областей - гололед.

Отмечается, что ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура:

на западе будет колебаться от -5 до -2 ночью и от +3 до +6 днем;

на севере будет колебаться от -2 до -5 ночью и от +2 до +5 днем;

на юге будет колебаться от -2 до -4 ночью и от +4 до +6 днем;

на востоке будет колебаться от -2 до -5 ночью и от +2 до +5 днем.

Фото: погода на 31 января (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с", - пишет пресс-служба.

Ожидается, что температура в Киевской области ночью будет колебаться от -6 до -1, а днем от +1 до +6. Тем временем в Киеве ночью от -4 до -2, а днем - от +3 до +5.

Снеголавинная ситуация

Умеренная снеголавинная опасность ожидается 30-31 января на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Фото: Снежная ситуация 31 января (facebook.com/lavyny.official)