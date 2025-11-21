В Україні потепління й дощі: чого чекати від погоди сьогодні
Україну в пʼятницю, 21 листопада, накриють атмосферні фронти, які принесуть дощі, тумани та коливання температури, а на Київщині оголошено попередження про небезпечні погодні явища.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру в Facebook.
Сьогодні погода в Україні буде формуватися під впливом атмосферних фронтів. За даними синоптиків, у більшості областей вдень очікуються помірні дощі. На крайньому заході країни можливий мокрий сніг. Без істотних опадів залишиться лише південно-східна частина України.
Вночі та вранці, за винятком півдня країни, прогнозуються тумани, які погіршуватимуть видимість на дорогах.
Вітер змінюватиме напрямок: на більшій території країни він буде південно-східним, у західних регіонах - з переходом на північно-західний. Швидкість становитиме 7–12 м/с.
Температура повітря по Україні суттєво різнитиметься. На заході вночі очікується близько 0°, удень +2…+7°. У північних та Вінницькій областях вночі +1…+6°, вдень +5…+10°.
На решті території країни вночі +6…+11°, удень +13…+18°, у Криму до +21°.
Погода в Києві і області
Окрема ситуація очікується в Києві та області. Тут прогнозується хмарна погода, вночі місцями слабкий, а вдень - помірний дощ. Вночі та вранці утримуватиметься туман, що знижуватиме видимість до 200-500 метрів.
Температура по області вночі становитиме +1…+6°, удень +5…+10°. У столиці вночі очікується +2…+4°, удень +6…+8°.
Крім того, в регіоні оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища жовтого рівня. Туман може ускладнювати рух транспорту та створювати додаткові ризики для водіїв і пішоходів.
Листопад за один день встановив одразу п’ять температурних рекордів.
Тим часом в Укргідрометцентрі підбили підсумки погоди за першу декаду місяця в різних областях і пояснили, як такі умови позначилися на рості та стані озимих культур.