В Украине потепление и дожди: чего ждать от погоды сегодня

Пятница 21 ноября 2025 07:00
В Украине потепление и дожди: чего ждать от погоды сегодня
Автор: Валерия Полищук

Украину в пятницу, 21 ноября, накроют атмосферные фронты, которые принесут дожди, туманы и колебания температуры, а в Киевской области объявлено предупреждение об опасных погодных явлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.

Сегодня погода в Украине будет формироваться под влиянием атмосферных фронтов. По данным синоптиков, в большинстве областей днем ожидаются умеренные дожди. На крайнем западе страны возможен мокрый снег. Без существенных осадков останется лишь юго-восточная часть Украины.

Ночью и утром, за исключением юга страны, прогнозируются туманы, которые будут ухудшать видимость на дорогах.

Ветер будет менять направление: на большей территории страны он будет юго-восточным, в западных регионах - с переходом на северо-западный. Скорость составит 7-12 м/с.

Температура воздуха по Украине будет существенно отличаться. На западе ночью ожидается около 0°, днем +2...+7°. В северных и Винницкой областях ночью +1...+6°, днем +5...+10°.

На остальной территории страны ночью +6...+11°, днем +13...+18°, в Крыму до +21°.

В Украине потепление и дожди: чего ждать от погоды сегодня

Погода в Киеве и области

Отдельная ситуация ожидается в Киеве и области. Здесь прогнозируется облачная погода, ночью местами слабый, а днем - умеренный дождь. Ночью и утром будет удерживаться туман, что будет снижать видимость до 200-500 метров.

Температура по области ночью составит +1...+6°, днем +5...+10°. В столице ночью ожидается +2...+4°, днем +6...+8°.

Кроме того, в регионе объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях желтого уровня. Туман может затруднять движение транспорта и создавать дополнительные риски для водителей и пешеходов.

Ноябрь за один день установил сразу пять температурных рекордов.

Тем временем в Укргидрометцентре подвели итоги погоды за первую декаду месяца в разных областях и объяснили, как такие условия сказались на росте и состоянии озимых культур.

