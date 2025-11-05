В Україні посилюють правила для боржників: під загрозою майно і рахунки

Законопроєкт №14005 "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію" ухвалили у першому читанні.

Документ підтримали 236 парламентаріїв.

Головна мета законопроєкту - підвищити ефективність стягнення боргів та заборонити боржникам відчужувати своє майно, а також прискорити процеси через широку цифровізацію.

Парламент має намір заборонити боржникам продаж рухомого та нерухомого майна до повного погашення боргу. Це дозволить стягувачам швидше накладати арешти, щоб боржники не могли продати чи переписати майно на інших осіб.

Як працюватиме система автоматичного стягнення

Законопроєкт передбачає інтеграцію автоматизованої системи виконавчого провадження з державними реєстрами, банками та платіжними системами. Після потрапляння людини до Єдиного реєстру боржників, обмеження почнуть діяти автоматично:

Нотаріуси не зможуть посвідчити жодну угоду з нерухомістю боржника;

Банки заблокують операції з рахунками;

МВС заборонить реєстрацію автомобіля;

Крім того, передбачено, що якщо на рахунок органу виконавчої служби або приватного виконавця надійдуть кошти, які підлягають стягненню, система автоматично сформує повідомлення про погашення заборгованості.

Таким чином, дані про боржника буде виключено з Єдиного реєстру боржників.

