В Украине ужесточают правила для должников: под угрозой имущество и счета

Верховная Рада Украины поддержала законопроект, который упрощает взыскание долгов через цифровизацию исполнительного производства.
Законопроект №14005 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упрощения исполнительного производства через цифровизацию" приняли в первом чтении.
Документ поддержали 236 парламентариев.
Главная цель законопроекта - повысить эффективность взыскания долгов и запретить должникам отчуждать свое имущество, а также ускорить процессы через широкую цифровизацию.
Парламент намерен запретить должникам продажу движимого и недвижимого имущества до полного погашения долга. Это позволит взыскателям быстрее накладывать аресты, чтобы должники не могли продать или переписать имущество на других лиц.
Законопроект предусматривает интеграцию автоматизированной системы исполнительного производства с государственными реестрами, банками и платежными системами. После попадания человека в Единый реестр должников, ограничения начнут действовать автоматически:
Кроме того, предусмотрено, что если на счет органа исполнительной службы или частного исполнителя поступят средства, подлежащие взысканию, система автоматически сформирует сообщение о погашении задолженности.
Таким образом, данные о должнике будут исключены из Единого реестра должников.
Напомним, Государственная служба статистики Украины впервые с начала войны обнародовала данные по задолженности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг.
По состоянию на второй квартал 2025 года долг достиг 106,6 млрд гривен.
Самый большой долг был за поставку тепловой энергии и горячей воды - 35,2 млрд гривен. За газ украинцы задолжали 32,3 млрд гривен, за электроэнергию - 17,1 млрд гривен, за холодную воду - 10,2 млрд гривен, за управление многоквартирным домом - 8,8 млрд гривен, за вывоз мусора - 3,1 млрд гривен.
