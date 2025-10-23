В Україні посилюють кіберзахист Міноборони та ЗСУ: що зміниться

Міністерство оборони України затвердило новий галузевий профіль безпеки, який встановлює мінімальні стандарти кіберзахисту для всіх інформаційних систем у відомстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Наказом № 692/нм від 15 жовтня затверджено Галузевий профіль безпеки - набір правил для захисту систем, де обробляється відкрита, конфіденційна або службова інформація.

Документ встановлює мінімальні вимоги до кіберзахисту для систем, що використовуються у Міністерстві оборони, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту.

Профіль розроблений відповідно до міжнародних стандартів і національного законодавства з урахуванням особливостей оборонної сфери.

Основна мета профілю - забезпечити уніфікований підхід до захисту даних, підвищити рівень кібербезпеки та спростити оцінку відповідності систем. Документ містить вимоги до доступу, захисту даних, моніторингу безпеки, а також рекомендації щодо впровадження адміністративних та технічних заходів.

Усі структурні підрозділи, що працюватимуть із профілем, пройдуть навчання щодо його застосування.

Варто зазначити, що галузевий профіль безпеки розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18 червня 2025 року № 712. Він є обов’язковим для всіх систем, у яких обробляється відкрита, конфіденційна або службова інформація (окрім автоматизованих систем класу "1").

"Єдині правила кіберзахисту дозволять ефективніше захищати наші інформаційні ресурси та пришвидшити побудову і впровадження нових сервісів", - зазначила Оксана Ферчук, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.