Цифрова оборона: у Раді готують заборону російського софту

Комітет з питань цифрової трансформації рекомендував Верховній Раді ухвалити в першому читанні законопроєкт "Про заборону використання та розповсюдження ворожих програмних продуктів та ворожих засобів інформатизації".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу парламенту.

Комітет підтримав законопроєкт про заборону ворожого ПЗ

Метою проєкту №13505 є запровадження законодавчого механізму, який дозволить офіційно забороняти використання та поширення програм і технологій, що становлять загрозу національній безпеці України.

Як зазначили депутати, у період гібридної війни Україна потребує правового захисту від ворожих цифрових інструментів, які можуть використовуватись для кібератак або збору даних.

Хто і як визначатиме ворожі програми

Законопроєкт передбачає створення офіційного переліку заборонених програмних продуктів.

Його вестиме Держспецзв’язку, а пропозиції до списку зможуть подавати Служба безпеки України та Національний банк.

Ворожими можуть бути визнані ІТ-продукти, що:

належать або створені країною-агресором;

мають власників, пов’язаних із ворожими державами;

використовуються для збору чи передачі даних, що загрожують безпеці України;

включені до санкційних списків інших держав або міжнародних організацій.

"В умовах гібридної агресії проти України виникла об’єктивна потреба у законодавчому врегулюванні питань визнання таких продуктів ворожими", - йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Як і коли діятиме заборона

Після ухвалення закон набуде чинності через 6 місяців після публікації.

Заборона поширюватиметься на державні установи, критичну інфраструктуру, оборонний сектор і платіжні системи.

Порушення вимог каратиметься фінансовими санкціями - 2% від річного обороту компанії з 1 січня 2030 року.

Винятки діятимуть лише для розвідувальних органів, яким може бути дозволене використання такого ПЗ для спеціальних завдань.

"Цей законопроєкт - спроба системно закрити вікно ворожим технологіям, які можуть бути інструментом впливу або атаки на наші державні інституції", - зазначають автори документа.

Чому це важливо

За словами ініціаторів, чинне законодавство не містить чітких критеріїв для визначення ворожого програмного забезпечення.

Це ускладнює його вилучення з обігу та створює загрози для національної кібербезпеки.

Новий закон має запобігти використанню шкідливих технологій у стратегічно важливих сферах - від енергетики до фінансів.

Також він дозволить системно контролювати присутність продуктів російського та білоруського походження на українському ринку.