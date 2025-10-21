Цифрова оборона: у Раді готують заборону російського софту
Комітет з питань цифрової трансформації рекомендував Верховній Раді ухвалити в першому читанні законопроєкт "Про заборону використання та розповсюдження ворожих програмних продуктів та ворожих засобів інформатизації".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу парламенту.
Комітет підтримав законопроєкт про заборону ворожого ПЗ
Метою проєкту №13505 є запровадження законодавчого механізму, який дозволить офіційно забороняти використання та поширення програм і технологій, що становлять загрозу національній безпеці України.
Як зазначили депутати, у період гібридної війни Україна потребує правового захисту від ворожих цифрових інструментів, які можуть використовуватись для кібератак або збору даних.
Хто і як визначатиме ворожі програми
Законопроєкт передбачає створення офіційного переліку заборонених програмних продуктів.
Його вестиме Держспецзв’язку, а пропозиції до списку зможуть подавати Служба безпеки України та Національний банк.
Ворожими можуть бути визнані ІТ-продукти, що:
- належать або створені країною-агресором;
- мають власників, пов’язаних із ворожими державами;
- використовуються для збору чи передачі даних, що загрожують безпеці України;
- включені до санкційних списків інших держав або міжнародних організацій.
"В умовах гібридної агресії проти України виникла об’єктивна потреба у законодавчому врегулюванні питань визнання таких продуктів ворожими", - йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.
Як і коли діятиме заборона
Після ухвалення закон набуде чинності через 6 місяців після публікації.
Заборона поширюватиметься на державні установи, критичну інфраструктуру, оборонний сектор і платіжні системи.
Порушення вимог каратиметься фінансовими санкціями - 2% від річного обороту компанії з 1 січня 2030 року.
Винятки діятимуть лише для розвідувальних органів, яким може бути дозволене використання такого ПЗ для спеціальних завдань.
"Цей законопроєкт - спроба системно закрити вікно ворожим технологіям, які можуть бути інструментом впливу або атаки на наші державні інституції", - зазначають автори документа.
Чому це важливо
За словами ініціаторів, чинне законодавство не містить чітких критеріїв для визначення ворожого програмного забезпечення.
Це ускладнює його вилучення з обігу та створює загрози для національної кібербезпеки.
Новий закон має запобігти використанню шкідливих технологій у стратегічно важливих сферах - від енергетики до фінансів.
Також він дозволить системно контролювати присутність продуктів російського та білоруського походження на українському ринку.
Нагадаємо, американський техногігант Microsoft вирішив остаточно залишити Росію та закрити дочірню компанію.
За даними МЗС Чехії, Росія є основним джерелом інформаційних маніпуляцій на території Європи.