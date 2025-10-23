ua en ru
Чт, 23 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Украине усиливают киберзащиту Минобороны и ВСУ: что изменится

Украина, Четверг 23 октября 2025 11:59
UA EN RU
В Украине усиливают киберзащиту Минобороны и ВСУ: что изменится Фото: В Украине усиливают киберзащиту Минобороны и ВСУ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Министерство обороны Украины утвердило новый отраслевой профиль безопасности, который устанавливает минимальные стандарты киберзащиты для всех информационных систем в ведомстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Приказом № 692/нм от 15 октября утвержден Отраслевой профиль безопасности - набор правил для защиты систем, где обрабатывается открытая, конфиденциальная или служебная информация.

Документ устанавливает минимальные требования к киберзащите для систем, используемых в Министерстве обороны, Вооруженных Силах Украины и Государственной специальной службе транспорта.

Профиль разработан в соответствии с международными стандартами и национальным законодательством с учетом особенностей оборонной сферы.

Основная цель профиля - обеспечить унифицированный подход к защите данных, повысить уровень кибербезопасности и упростить оценку соответствия систем. Документ содержит требования к доступу, защите данных, мониторингу безопасности, а также рекомендации по внедрению административных и технических мер.

Все структурные подразделения, которые будут работать с профилем, пройдут обучение по его применению.

Стоит отметить, что отраслевой профиль безопасности разработан во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 18 июня 2025 года № 712. Он является обязательным для всех систем, в которых обрабатывается открытая, конфиденциальная или служебная информация (кроме автоматизированных систем класса "1").

"Единые правила киберзащиты позволят эффективнее защищать наши информационные ресурсы и ускорить построение и внедрение новых сервисов", - отметила Оксана Ферчук, заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Стоит напомнить, что одна из коалиций возможностей в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины, а именно ІТ-коалиция ускоряет цифровизацию и модернизацию украинской армии.

РБК-Украина писало, как новые технологии уже помогают ВСУ на фронте.

Мы также писали, что Комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект "О запрете использования и распространения вражеских программных продуктов и вражеских средств информатизации".

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
Новости
По 9 часов без света. Где отключают электричество: список областей и графики
По 9 часов без света. Где отключают электричество: список областей и графики
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию