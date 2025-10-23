В Украине усиливают киберзащиту Минобороны и ВСУ: что изменится
Министерство обороны Украины утвердило новый отраслевой профиль безопасности, который устанавливает минимальные стандарты киберзащиты для всех информационных систем в ведомстве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Приказом № 692/нм от 15 октября утвержден Отраслевой профиль безопасности - набор правил для защиты систем, где обрабатывается открытая, конфиденциальная или служебная информация.
Документ устанавливает минимальные требования к киберзащите для систем, используемых в Министерстве обороны, Вооруженных Силах Украины и Государственной специальной службе транспорта.
Профиль разработан в соответствии с международными стандартами и национальным законодательством с учетом особенностей оборонной сферы.
Основная цель профиля - обеспечить унифицированный подход к защите данных, повысить уровень кибербезопасности и упростить оценку соответствия систем. Документ содержит требования к доступу, защите данных, мониторингу безопасности, а также рекомендации по внедрению административных и технических мер.
Все структурные подразделения, которые будут работать с профилем, пройдут обучение по его применению.
Стоит отметить, что отраслевой профиль безопасности разработан во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 18 июня 2025 года № 712. Он является обязательным для всех систем, в которых обрабатывается открытая, конфиденциальная или служебная информация (кроме автоматизированных систем класса "1").
"Единые правила киберзащиты позволят эффективнее защищать наши информационные ресурсы и ускорить построение и внедрение новых сервисов", - отметила Оксана Ферчук, заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Стоит напомнить, что одна из коалиций возможностей в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины, а именно ІТ-коалиция ускоряет цифровизацию и модернизацию украинской армии.
