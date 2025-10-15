ua en ru
Більше технологій для ЗСУ: як ІТ-коаліція зміцнює оборону України

Україна, Середа 15 жовтня 2025 11:47
UA EN RU
Більше технологій для ЗСУ: як ІТ-коаліція зміцнює оборону України Фото: ІТ-коаліція зміцнює оборону України (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

ІТ-коаліція прискорює цифровізацію та модернізацію української армії. Нові технології вже допомагають ЗСУ на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

У Стокгольмі відбулось 11-те засідання ІТ-коаліції, яка є інструментом цільової підтримки проєктів цифровізації та закупівель технологій для ЗСУ.

Учасники зустрічі домовились про:

  • нові шляхи прискорення закупівель технологій для української армії;
  • додаткове фінансування цифровізації сектору оборони.

Під час засідання представники Міноборони та ЗСУ розповіли партнерам про еволюцію системи зв’язку в армії, інтеграцію бойової системи DELTA та її роль у підтримці процесів ISTAR, а також про переваги цифрових бойових систем у керуванні операціями з безпілотними системами.

Заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук зауважила, що сьогодні нові військові технології народжуються та проходять перевірку на життєздатність на полі бою в Україні.

"Для нас вкрай важливо збільшити фінансування цифрових проєктів та максимально прискорити процеси закупівель, аби технології швидше потрапляли до військ. Вдячні країнам-лідерам та Швеції за організацію та активну співпрацю", - додала Ферчук.

Прогрес ІТ-коаліції

Від моменту створення у вересні 2023 року ІТ-коаліція вже залучила понад 1,2 млрд євро для розвитку технологічної спроможності ЗСУ.

Зокрема, завдяки партнерам українські підрозділи нещодавно отримали телекомунікаційні комплекти тактичного рівня, а також засоби супутникового і мобільного зв’язку від Естонії, Швеції, Данії та Фінляндії.

Окрему подяку Міноборони висловило Німеччині за вагомий внесок у розвиток систем радіозв’язку та підтримку цифрових проєктів.

Завдяки підтримці ІТ-коаліції сьогодні Міноборони також активно розгортає "Імпульс" - першу систему тактичного рівня для обліку військових.
Вона автоматизує роботу стройових частин, забезпечує точні й впорядковані дані про особовий склад та допомагає командуванню ухвалювати рішення на основі актуальної інформації.

Зауважимо, що ІТ-коаліція - одна з коаліцій спроможностей у межах Контактної групи з питань оборони України. Вона підтримує ЗСУ та Міноборони в галузі ІТ, зв’язку та кібербезпеки.

Наразі до ІТ-коаліції входять: Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Сполучене Королівство, Фінляндія, Швеція, Японія та Україна. Лідери коаліції - Естонія та Люксембург.

Зокрема минулого року Київ отримав від союзників мережеве обладнання на 2 млн євро в рамках ІТ-коаліції.

