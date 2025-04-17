В Україні посилять заходи безпеки на Великдень: будуть перевірки

Про це розповіла спікер Національної поліції Юлія Гірдвіліс в коментарі РБК-Україна .

"Під час святкування Великодня у неділю, 20 квітня, Нацполіція, як і щороку, посилить заходи безпеки. Екіпажі поліції будуть наближені до місць проведення богослужінь", - розповіла Гірдвіліс.

За її словами, Національна поліція готова забезпечити громадський порядок поблизу храмів, на автошляхах та вулицях. Також зауважила, що правоохоронці можуть вибірково здійснювати поверхневі перевірки громадян.

Зокрема під час воєнного стану можуть діяти певні обмеження. У тому ж числі, мова йде про розклади богослужінь, які складатимуться з урахуванням комендантської години.

"Закликаємо дотримуватися обмежень, зумовлених воєнним станом, та не ігнорувати сигнали "Повітряна тривога!". Потрібно пам’ятати, що ворог підступний і навіть у Великдень може вдатися до будь-яких дій.", - додала вона.