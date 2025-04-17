В Украине усилят меры безопасности на Пасху: будут проверки

Об этом рассказала спикер Национальной полиции Юлия Гирдвилис в комментарии РБК-Украина .

"Во время празднования Пасхи в воскресенье, 20 апреля, Нацполиция, как и каждый год, усилит меры безопасности. Экипажи полиции будут приближены к местам проведения богослужений", - рассказала Гирдвилис.

По ее словам, Национальная полиция готова обеспечить общественный порядок вблизи храмов, на автодорогах и улицах. Также отметила, что правоохранители могут выборочно осуществлять поверхностные проверки граждан.

В частности во время военного положения могут действовать определенные ограничения. В том же числе, речь идет о расписании богослужений, которые будут составляться с учетом комендантского часа.

"Призываем соблюдать ограничения, обусловленные военным положением, и не игнорировать сигналы "Воздушная тревога!". Нужно помнить, что враг коварен и даже в Пасху может прибегнуть к любым действиям", - добавила она.