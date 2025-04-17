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В Украине усилят меры безопасности на Пасху: будут проверки

Четверг 17 апреля 2025 12:15
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В Украине усилят меры безопасности на Пасху: будут проверки Фото: в Украине усилят меры безопасности на Пасху (facebook.com/police.kharkov)
Автор: Сергей Пышкин, Юлия Акимова

Национальная полиция усилит меры безопасности во время нынешней Пасхи. Возможен выборочный досмотр вещей граждан.

Об этом рассказала спикер Национальной полиции Юлия Гирдвилис в комментарии РБК-Украина.

"Во время празднования Пасхи в воскресенье, 20 апреля, Нацполиция, как и каждый год, усилит меры безопасности. Экипажи полиции будут приближены к местам проведения богослужений", - рассказала Гирдвилис.

По ее словам, Национальная полиция готова обеспечить общественный порядок вблизи храмов, на автодорогах и улицах. Также отметила, что правоохранители могут выборочно осуществлять поверхностные проверки граждан.

В частности во время военного положения могут действовать определенные ограничения. В том же числе, речь идет о расписании богослужений, которые будут составляться с учетом комендантского часа.

"Призываем соблюдать ограничения, обусловленные военным положением, и не игнорировать сигналы "Воздушная тревога!". Нужно помнить, что враг коварен и даже в Пасху может прибегнуть к любым действиям", - добавила она.

Усиление мер безопасности во время Пасхи

В течение последних месяцев Российская Федерация (РФ) значительно активизировала обстрелы гражданской инфраструктуры на территории Украины. В частности, 13 апреля, во время празднования Вербного воскресенья, российские войска нанесли удар по центру Сум, что привело к гибели 35 человек.

В связи с этим в ряде украинских областей перед Пасхой было принято решение об усилении мер безопасности. В то же время некоторые области, наоборот, ослабили ограничения, в частности комендантского часа.

Тем временем в Государственной пограничной службе Украины предупредили об усилении пассажиропотока на границе, в связи с чем на отдельных направлениях могут образовываться очереди.

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