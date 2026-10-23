В Україні посилять захист державних сервісів від кібератак РФ

Український уряд посилює захист державних сервісів. Усі органи виконавчої влади мають терміново сформувати команди кібербезпеки, закупити програмне забезпечення й ввести його в експлуатацію.

Як передає РБК-Україна , про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Дав пряме доручення керівникам усіх органів виконавчої влади - терміново сформувати команди кібербезпеки, закупити програмне забезпечення й ввести його в експлуатацію", - заявив Корецький.

Він зазначив, що Росія б'є по українській цифровій інфраструктурі так само системно, як і по енергетиці.

Лише за вересень у Києві пошкоджено близько 10 дата-центрів. Кілька днів тому був атакований дата центр, який забезпечує зв'язком 90 населених пунктів.

Посилюються і кібератаки. Ворог дедалі частіше використовує штучний інтелект, і одна з головних мішеней - державні інформаційні системи та український бізнес.

"Ключові цифрові органи вже вміють відбивати атаки з використанням ШІ. Такої ж готовності очікую від кожної державної установи та інституції", - зазначив прем'єр.