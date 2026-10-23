В Украине усилят защиту государственных сервисов от кибератак РФ

Украинское правительство ужесточает защиту государственных сервисов. Все органы исполнительной власти должны срочно сформировать команды кибербезопасности, закупить программное обеспечение и ввести его в эксплуатацию.

Как передает РБК-Украина , об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

"Дал прямое поручение руководителям всех органов исполнительной власти - срочно сформировать команды кибербезопасности, закупить программное обеспечение и ввести его в эксплуатацию", - заявил Корецкий.

Он отметил, что Россия бьет по украинской цифровой инфраструктуре так же системно, как по энергетике.

Только за сентябрь в Киеве повреждено около 10 дата-центров. Несколько дней назад был атакован дата-центр, обеспечивающий связью 90 населенных пунктов.

Усиливаются и кибератаки. Враг все чаще использует искусственный интеллект, и одна из главных мишеней - государственные информационные системы и украинский бизнес.

"Ключевые цифровые органы уже умеют отражать атаки с использованием ИИ. Такую же готовность ожидаю от каждого государственного учреждения и институции", - отметил премьер.