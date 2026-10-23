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В Украине усилят защиту государственных сервисов от кибератак РФ

15:08 23.10.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
В Украине усилят защиту государственных сервисов от кибератак РФ Фото: премьер-министр Украины Сергей Корецкий (facebook.com_sergii.koretskyi)
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Украинское правительство ужесточает защиту государственных сервисов. Все органы исполнительной власти должны срочно сформировать команды кибербезопасности, закупить программное обеспечение и ввести его в эксплуатацию.

Как передает РБК-Украина , об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

"Дал прямое поручение руководителям всех органов исполнительной власти - срочно сформировать команды кибербезопасности, закупить программное обеспечение и ввести его в эксплуатацию", - заявил Корецкий.

Он отметил, что Россия бьет по украинской цифровой инфраструктуре так же системно, как по энергетике.

Только за сентябрь в Киеве повреждено около 10 дата-центров. Несколько дней назад был атакован дата-центр, обеспечивающий связью 90 населенных пунктов.

Усиливаются и кибератаки. Враг все чаще использует искусственный интеллект, и одна из главных мишеней - государственные информационные системы и украинский бизнес.

"Ключевые цифровые органы уже умеют отражать атаки с использованием ИИ. Такую же готовность ожидаю от каждого государственного учреждения и институции", - отметил премьер.

Удары РФ по дата-центрам Украины

Напомним, в результате российской атаки днем 20 октября поврежден дата-центр компании GigaCenter в Киеве. Поэтому клиенты могут наблюдать перебои в работе оборудования.

Также российская баллистическая атака на Киев в ночь на 19 октября уничтожила дата-центр телекоммуникационной компании "Датагруп". Оборудование и инфраструктура объекта полностью выведены из строя.

1 октября в результате российских обстрелов в Киеве был уничтожен дата-центр "Парковый". Объект получил критические повреждения и полностью прекратил работу.

Кроме того, 6 октября опрекращении работы после массированной российской атаки сообщил киевский дата-центр "Омега Телеком".

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