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В Україні посилять захист дата-центрів та інфраструктури зв’язку, - Зеленський

19:54 25.09.2026 Пт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
В Україні посилять захист дата-центрів та інфраструктури зв’язку, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

В Україні буде посилено захист дата-центрів та об'єктів, які мають критичне значення для зв’язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

"Ухвалені додаткові рішення для захисту та гарантування безперервної роботи нашої інфраструктури дата-центрів та інших об’єктів, які мають критичне значення у сфері зв’язку", - зазначив глава держави.

Президент зазначив, що потрібна повна реалізація цих рішень на всіх рівнях. Зеленський також підкреслив, що це персональна відповідальність урядовців та керівників спецслужб.

Нагадаємо, сьогодні внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено датацентр компанії "Датагруп". Дані клієнтів залишилися в безпеці, а всі сервіси продовжують функціонувати з резервних майданчиків.

Крім того, 23 вересня під час атаки на Київ був пошкоджений один зі столичних дата-центрів. Внаслідок цього в мережах UTELS та "Павутина" виникли часткові перебої зі зв'язком та доступом до інтернет-послуг.

Пізніше в українському МЗС заявили, що цілеспрямований удар росіян по дата-центрах мав на меті порушити роботу систем сповіщення про повітряні загрози.

Водночас фахівці переконують, що повноцінного відключення інтернету в Україні не відбудеться.

Зазначимо, радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що завдяки максимально розподіленим каналам зв'язку мережева інфраструктура країни зберігає стійкість навіть під час повторних ворожих атак.

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