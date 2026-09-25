Росія ударила по дата-центру "Датагруп": що буде з даними клієнтів

Унаслідок ворожої атаки зазнав пошкоджень датацентр компанії "Датагруп". Попри це, дані клієнтів залишилися в безпеці, а всі сервіси продовжують функціонувати з резервних майданчиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію компанії "Датагруп" у Facebook .

У "Датагруп" також висловили співчуття родинам загиблих під час чергової ворожої атаки та побажали швидкого одужання всім постраждалим.

"Наразі наші фахівці оцінюють пошкодження та працюють над відновленням інфраструктури", - зазначили в компанії.

Завдяки завчасному резервуванню інфраструктури, фахівцям вдалося зберегти дані клієнтів і забезпечити безперебійну роботу всіх сервісів.

Співробітники компанії під час обстрілу не постраждали.

Нагадаємо, що російські війська систематично завдають ударів по критичній та мережевій інфраструктурі України.

Зокрема, 23 вересня під час масованого обстрілу Києва був пошкоджений один зі столичних дата-центрів. Внаслідок цього в мережах UTELS та "Павутина" виникли часткові перебої зі зв'язком та доступом до інтернет-послуг.

Коментуючи наслідки атаки, у Міністерстві закордонних справ заявили, що цілеспрямований удар РФ по дата-центрах мав на меті порушити роботу систем сповіщення про повітряні загрози.

Водночас фахівці запевнили, що повноцінного відключення інтернету в Україні не буде.

Радник президента Сергій Бескрестнов "Флеш" наголосив, що завдяки максимально розподіленим каналам зв'язку українська мережева інфраструктура зберігає стійкість навіть під час повторних ворожих атак.