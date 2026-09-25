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В Украине усилят защиту дата-центров и инфраструктуры связи, - Зеленский

19:54 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
В Украине усилят защиту дата-центров и инфраструктуры связи, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Украине будет усилена защита дата-центров и объектов, имеющих критическое значение для связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Приняты дополнительные решения для защиты и гарантирования непрерывной работы нашей инфраструктуры дата-центров и других объектов, имеющих критическое значение в сфере связи", - отметил глава государства.

Президент отметил, что необходима полная реализация этих решений на всех уровнях. Зеленский также подчеркнул, что это персональная ответственность чиновников и руководителей спецслужб.

Напомним, сегодня в результате вражеского обстрела был поврежден датацентр компании "Датагруп". Данные клиентов остались в безопасности, а все сервисы продолжают работать с резервных площадок.

Кроме того, 23 сентября во время атаки на Киев был поврежден один из столичных дата-центров. В результате в сетях UTELS и "Паутина" возникли частичные перебои со связью и доступом к интернет-услугам.

Позже в украинском МИД заявили, что целенаправленный удар россиян по дата-центрам преследовал цель нарушить работу систем оповещения о воздушных угрозах.

В то же время специалисты утверждают, что полноценного отключения интернета в Украине не произойдет.

Отметим, советник президента Сергей Флеш Бескрестнов заявил, что благодаря максимально распределенным каналам связи сетевая инфраструктура страны сохраняет устойчивость даже во время повторных вражеских атак.

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