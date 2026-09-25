В Украине усилят защиту дата-центров и инфраструктуры связи, - Зеленский
В Украине будет усилена защита дата-центров и объектов, имеющих критическое значение для связи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
"Приняты дополнительные решения для защиты и гарантирования непрерывной работы нашей инфраструктуры дата-центров и других объектов, имеющих критическое значение в сфере связи", - отметил глава государства.
Президент отметил, что необходима полная реализация этих решений на всех уровнях. Зеленский также подчеркнул, что это персональная ответственность чиновников и руководителей спецслужб.
Напомним, сегодня в результате вражеского обстрела был поврежден датацентр компании "Датагруп". Данные клиентов остались в безопасности, а все сервисы продолжают работать с резервных площадок.
Кроме того, 23 сентября во время атаки на Киев был поврежден один из столичных дата-центров. В результате в сетях UTELS и "Паутина" возникли частичные перебои со связью и доступом к интернет-услугам.
Позже в украинском МИД заявили, что целенаправленный удар россиян по дата-центрам преследовал цель нарушить работу систем оповещения о воздушных угрозах.
В то же время специалисты утверждают, что полноценного отключения интернета в Украине не произойдет.
Отметим, советник президента Сергей Флеш Бескрестнов заявил, что благодаря максимально распределенным каналам связи сетевая инфраструктура страны сохраняет устойчивость даже во время повторных вражеских атак.