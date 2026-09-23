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Росія ударила по дата-центрах, щоб перервати сповіщення про тривоги, - МЗС

19:52 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Марія Науменко
Росія ударила по дата-центрах, щоб перервати сповіщення про тривоги, - МЗС Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Getty Images)
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Росія під час масованої атаки на Україну 23 вересня вдарила по дата-центрах, намагаючись порушити роботу систем сповіщення про повітряні загрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у соцмережі Х міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

"Росія націлилася на основні українські центри обробки даних, прагнучи перервати потік інформації", - заявив глава українського зовнішньополітичного відомства.

Сибіга наголосив, що швидкі попередження про ракетні та дронові атаки мають важливе значення для безпеки людей. Саме завдяки таким повідомленням цивільні можуть вчасно дізнатися про загрозу та перейти в укриття.

За його словами, дата-центри належать до критично важливої цивільної інфраструктури. Вони забезпечують доступ людей до інформації та роботу сервісів, необхідних у повсякденному житті.

"Це критично важлива цивільна інфраструктура, яка забезпечує людям доступ до інформації, що рятує життя. Це не військова ціль", - заявив глава МЗС.

На думку глави МЗС, Росія таким чином намагається дестабілізувати життя українців та чинити тиск на цивільне населення.

"Посилення санкційного тиску та збільшення кількості засобів протиракетної оборони - єдиний спосіб зупинити цей терор. Ці атаки не повинні стати новою нормою", - підсумував він.

Нагадаємо, під час атаки РФ на Київ 23 вересня було пошкоджено один зі столичних дата-центрів. Через це у мережах провайдерів UTELS та "Павутина" виникли перебої зі зв'язком і доступом до окремих послуг.

Наслідки пошкодження телекомунікаційної інфраструктури відчули й окремі компанії. Зокрема, через російський обстріл у Книгарні "Є" тимчасово перестала працювати частина сервісів інтернет-магазину.

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