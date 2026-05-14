В Україні посилять ліміти на банківські перекази: кого торкнуться обмеження

В Україні буде введено нові обмеження на грошові перекази. Вони стосуватимуться лише певної категорії підприємців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної асоціації банків України (НАБУ).
Нові правила торкнуться не всього бізнесу, а тільки новостворених і неактивних ("сплячих") ФОП і юридичних осіб. Для пересічних українців (фізичних осіб) обмеження на карткові перекази не змінюються.
Зміни впроваджуватимуться поступово у два етапи: перший почнеться в серпні 2026-го, другий - у листопаді 2026 року.
Для нових і неактивних підприємців встановлюються такі місячні пороги для переказів без додаткових документів:
Для нових і неактивних компаній (юридичних осіб) граничні суми переказів на місяць становитимуть:
Варто зазначити, що статус нового підприємця визначається внутрішніми правилами банків і зазвичай охоплює період від 6 до 12 місяців з дати реєстрації.
Головна мета нововведень - боротьба зі схемами мінімізації оподаткування. Станом на 14 травня документ підписали вже 25 постачальників платіжних послуг. Банки також домовилися обмінюватися інформацією про підозрілих клієнтів.
Клієнти мають право запросити збільшення ліміту.
До слова, у лютому Monobank зробив безкоштовними всі IBAN-платежі з власних коштів.