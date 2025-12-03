В Україні посилилося демографічне старіння. Експерт розповіла, чим це загрожує

Сьогодні в Україні і через міграцію (особливо на тлі повномасштабної війни), і через зниження народжуваності (ненароджуваність) істотно посилився процес демографічного старіння.
Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповіла директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України імені М.В. Птухи Елла Лібанова.
За словами експерта, посилення процесу демографічного старіння в Україні призводить до зміни співвідношення:
"Діти - на утриманні родини, особи старшого віку - на утриманні суспільства", - пояснила Лібанова.
Отже, як наслідок, у країні:
На запитання, як вирішувати таку величезну проблему, й чи можна буде все це виправити взагалі, директор Інституту демографії та соціальних досліджень відповіла: "Я не вірю в бебі-бум після війни, його не буде".
"Принаймні такого, який був після Другої світової війни", - уточнила вона.
Лібанова нагадала, що тоді діти були, по-перше, "економічною доцільністю".
"По-друге, тодішню вартість догляду й виховання дітей не порівняти з сьогоднішніми потребами. По-третє, тоді взагалі були інші вимоги до рівня і якості життя", - повідомила вона.
Демограф поділилась також власними згадками, коли її бабуся повернулась до Києва з евакуації у 1944 році.
"Вона з двома дітьми жила в парадному. Їхній будинок був зруйнований, і вони оселились в під'їзді сусіднього. Мешканці пускали помитися, їсти приготувати. Сьогодні навряд чи якась родина погодиться на те, на що погоджувалось те покоління. Тоді всі так жили. Сьогодні це нормою не вважається", - розповіла вона.
З огляду на це Лібанова висловила великий сумнів, що в Україні "буде помітне зростання народжуваності".
"Порівняно з тим періодом, сьогодні ще й спрацьовує фактор регулювання народжуваності. Після Другої світової засобів контрацепції майже не було. Сьогодні ж народжують ті, хто хоче народжувати", - наголосила вона.
Нагадаємо, ще влітку 2025 року в Кабінеті міністрів визнали демографічну кризу й розповіли, скільки відсотків працездатного населення України було втрачено.
Міжнародний валютний фонд також оцінив кількість населення України й оприлюднив невтішний прогноз до 2030 року.
Тим часом на початку листопада голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк повідомила, що в Україні вирівнюється демографія деокупованих громад.
