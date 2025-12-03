В Україні посилилося демографічне старіння. Експерт розповіла, чим це загрожує

Чим загрожує процес демографічного старіння

За словами експерта, посилення процесу демографічного старіння в Україні призводить до зміни співвідношення:

між тими, хто працює;

і тими, хто за віком вже не може працювати.

"Діти - на утриманні родини, особи старшого віку - на утриманні суспільства", - пояснила Лібанова.

Отже, як наслідок, у країні:

менше людей працездатного віку;

менша пропозиція робочої сили;

менше доходів до бюджету;

відповідно - більше витрат бюджету.

Чи може бути бебі-бум в Україні після війни

На запитання, як вирішувати таку величезну проблему, й чи можна буде все це виправити взагалі, директор Інституту демографії та соціальних досліджень відповіла: "Я не вірю в бебі-бум після війни, його не буде".

"Принаймні такого, який був після Другої світової війни", - уточнила вона.

Лібанова нагадала, що тоді діти були, по-перше, "економічною доцільністю".

"По-друге, тодішню вартість догляду й виховання дітей не порівняти з сьогоднішніми потребами. По-третє, тоді взагалі були інші вимоги до рівня і якості життя", - повідомила вона.

Демограф поділилась також власними згадками, коли її бабуся повернулась до Києва з евакуації у 1944 році.

"Вона з двома дітьми жила в парадному. Їхній будинок був зруйнований, і вони оселились в під'їзді сусіднього. Мешканці пускали помитися, їсти приготувати. Сьогодні навряд чи якась родина погодиться на те, на що погоджувалось те покоління. Тоді всі так жили. Сьогодні це нормою не вважається", - розповіла вона.

З огляду на це Лібанова висловила великий сумнів, що в Україні "буде помітне зростання народжуваності".

"Порівняно з тим періодом, сьогодні ще й спрацьовує фактор регулювання народжуваності. Після Другої світової засобів контрацепції майже не було. Сьогодні ж народжують ті, хто хоче народжувати", - наголосила вона.