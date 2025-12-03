В Украине усилилось демографическое старение. Эксперт рассказала, чем это грозит

Сегодня в Украине и из-за миграции (особенно на фоне полномасштабной войны), и из-за снижения рождаемости (нерождаемости) существенно усилился процесс демографического старения.
Об этом в интервью для РБК-Украина рассказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины имени М.В. Птухи Элла Либанова.
По словам эксперта, усиление процесса демографического старения в Украине приводит к изменению соотношения:
"Дети - на содержании семьи, лица старшего возраста - на содержании общества", - объяснила Либанова.
Следовательно, в результате, в стране:
На вопрос, как решать такую огромную проблему, и можно ли будет все это исправить вообще, директор Института демографии и социальных исследований ответила: "Я не верю в бэби-бум после войны, его не будет".
"По крайней мере такого, какой был после Второй мировой войны", - уточнила она.
Либанова напомнила, что тогда дети были, во-первых, "экономической целесообразностью".
"Во-вторых, тогдашнюю стоимость ухода и воспитания детей не сравнить с сегодняшними потребностями. В-третьих, тогда вообще были другие требования к уровню и качеству жизни", - сообщила она.
Демограф поделилась также собственными воспоминаниями, когда ее бабушка вернулась в Киев из эвакуации в 1944 году.
"Она с двумя детьми жила в парадном. Их дом был разрушен, и они поселились в подъезде соседнего. Жители пускали помыться, еду приготовить. Сегодня вряд ли какая-либо семья согласится на то, на что соглашалось то поколение. Тогда все так жили. Сегодня это нормой не считается", - рассказала она.
Учитывая это Либанова выразила большое сомнение, что в Украине "будет заметный рост рождаемости".
"По сравнению с тем периодом, сегодня еще и срабатывает фактор регулирования рождаемости. После Второй мировой средств контрацепции почти не было. Сегодня же рожают те, кто хочет рожать", - подчеркнула она.
Напомним, еще летом 2025 года в Кабинете министров признали демографический кризис и рассказали, сколько процентов трудоспособного населения Украины было потеряно.
Международный валютный фонд также оценил численность населения Украины и обнародовал неутешительный прогноз до 2030 года.
Между тем в начале ноября глава комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления регионального развития и градостроительства Елена Шуляк сообщила, что в Украине выравнивается демография деоккупированных громад.
Читайте также, по сколько детей нужно рожать украинкам, чтобы сохранить население.