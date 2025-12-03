В Украине усилилось демографическое старение. Эксперт рассказала, чем это грозит

Чем грозит процесс демографического старения

По словам эксперта, усиление процесса демографического старения в Украине приводит к изменению соотношения:

между теми, кто работает;

и теми, кто по возрасту уже не может работать.

"Дети - на содержании семьи, лица старшего возраста - на содержании общества", - объяснила Либанова.

Следовательно, в результате, в стране:

меньше людей трудоспособного возраста;

меньшее предложение рабочей силы;

меньше доходов в бюджет;

соответственно - больше расходов бюджета.

Может ли быть бэби-бум в Украине после войны

На вопрос, как решать такую огромную проблему, и можно ли будет все это исправить вообще, директор Института демографии и социальных исследований ответила: "Я не верю в бэби-бум после войны, его не будет".

"По крайней мере такого, какой был после Второй мировой войны", - уточнила она.

Либанова напомнила, что тогда дети были, во-первых, "экономической целесообразностью".

"Во-вторых, тогдашнюю стоимость ухода и воспитания детей не сравнить с сегодняшними потребностями. В-третьих, тогда вообще были другие требования к уровню и качеству жизни", - сообщила она.

Демограф поделилась также собственными воспоминаниями, когда ее бабушка вернулась в Киев из эвакуации в 1944 году.

"Она с двумя детьми жила в парадном. Их дом был разрушен, и они поселились в подъезде соседнего. Жители пускали помыться, еду приготовить. Сегодня вряд ли какая-либо семья согласится на то, на что соглашалось то поколение. Тогда все так жили. Сегодня это нормой не считается", - рассказала она.

Учитывая это Либанова выразила большое сомнение, что в Украине "будет заметный рост рождаемости".

"По сравнению с тем периодом, сегодня еще и срабатывает фактор регулирования рождаемости. После Второй мировой средств контрацепции почти не было. Сегодня же рожают те, кто хочет рожать", - подчеркнула она.