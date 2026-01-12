ua en ru
В Україні помітили птахів з Арктики: на Одещині зимує зграя рідкісного виду

Понеділок 12 січня 2026 17:15
У нацпарку під Одесою помітили зграю побережника чорногрудого (фото: wikipedia.org)
Автор: Василина Копитко

На території Національного природного парку "Тузлівські лимани" в Одеській області науковці зафіксували зграю побережника чорногрудого - птаха, що гніздиться на узбережжі Північного Льодовитого океану. Нині в українських лиманах зимує кілька сотень таких пернатих.

Про це пише РБК-Україна із посиланням повідомлення доктора біологічних наук, співробітника нацпарку Івана Русєва у Facebook.

Чому ці птахи прилетіли на Одещину

За словами науковця, побережники обирають для зимівлі ділянки води без льоду, де є достатньо корму.

"Побережник чорногрудий - невеликий прибережний птах родини баранцевих. Зараз у нацпарку "Тузлівські лимани" зимує декілька сотень птахів. Вони шукають на наших лиманах акваторії без льоду, де є їжа", - розповів Русєв.

Він також зазначив, що через заповідник на півдні Одещини щороку восени пролітають тисячі побережників на шляху до Африки. Більшість з них уже дісталися теплих регіонів, однак частина залишилася зимувати в Україні.

Ефект "мультфільму" на воді

На відео, яке оприлюднив науковець, видно, як зграя маленьких птахів стрімко пересувається мілководдям у пошуках їжі. Через швидкі синхронні рухи виникає враження "мультяшної картинки".

Відео зграї побережника чорногрудого можна переглянути за посиланням.

В Україні помітили птахів з Арктики: на Одещині зимує зграя рідкісного видуЗграя побережника чорногрудого у "Тузлівських лиманах" (скриншот із відео)

Побережник чорногрудий: що це за птах

Побережник чорногрудий, або чорноволик (Calidris alpina), - невеликий кулик родини баранцевих. Маса тіла птаха - до 80 г, довжина - до 22 см, розмах крил - 35-40 см.

У шлюбному вбранні верх голови, спина і плечі мають рудувато-буре забарвлення з чорними плямами, нижня частина голови, шия і воло - білі з чорними рисками. Дзьоб і ноги - чорні, дзьоб злегка загнутий донизу.

Гніздиться цей вид по всьому узбережжю Північного Льодовитого океану. Птахи з Північної Європи та Азії здійснюють далекі міграції до Африки й Південно-Східної Азії, а північноамериканські - до узбережжя Атлантики та Тихого океану.

В Україні побережник чорногрудий трапляється під час сезонних міграцій і зимівлі, зокрема в дельті Дунаю та на Сиваші.

Читайте також наше велике інтерв'ю з орнітологом Анною Кузьо про те, чому в Україні зникають горобці, а популяція голубів зростає, що насправді означає пташиний спів та яка зараз ситуація із червонокнижними видами.

Раніше ми писали про те, що в українські міста поряд із сизими голубами та горлицями звичайними почав заселятись припутень. Раніше він жив на сільськогосподарських угіддях.

