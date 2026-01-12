ua en ru
В Украине заметили птиц из Арктики: в Одесской области зимует стая редкого вида

Понедельник 12 января 2026 17:15
UA EN RU
В Украине заметили птиц из Арктики: в Одесской области зимует стая редкого вида В нацпарке под Одессой заметили стаю чернозобика (фото: wikipedia.org)
Автор: Василина Копытко

На территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области ученые зафиксировали стаю чернозобика - птицы, которая гнездится на побережье Северного Ледовитого океана. Сейчас в украинских лиманах зимует несколько сотен таких пернатых.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой сообщение доктора биологических наук, сотрудника нацпарка Ивана Русева в Facebook.

Почему эти птицы прилетели в Одесскую область

По словам ученого, чернозобики выбирают для зимовки участки воды без льда, где есть достаточно корма.

"Чернозобик - небольшая прибрежная птица семейства барашковых. Сейчас в нацпарке "Тузловские лиманы" зимует несколько сотен птиц. Они ищут на наших лиманах акватории без льда, где есть еда", - рассказал Русев.

Он также отметил, что через заповедник на юге Одесской области ежегодно осенью пролетают тысячи чернозобиков на пути в Африку. Большинство из них уже добрались до теплых регионов, однако часть осталась зимовать в Украине.

Эффект "мультфильма" на воде

На видео, которое обнародовал ученый, видно, как стая маленьких птиц стремительно передвигается по мелководью в поисках пищи. Из-за быстрых синхронных движений возникает впечатление "мультяшной картинки".

Видео стаи чернозобика можно просмотреть по ссылке.

В Украине заметили птиц из Арктики: в Одесской области зимует стая редкого видаСтая чернозобика в "Тузловских лиманах" (скриншот из видео)

Чернозобик: что это за птица

Чернозобик (Calidris alpina), - небольшой кулик семейства барашковых. Масса тела птицы - до 80 г, длина - до 22 см, размах крыльев - 35-40 см.

В брачном наряде верх головы, спина и плечи имеют рыжевато-бурую окраску с черными пятнами, нижняя часть головы, шея и волосы - белые с черными черточками. Клюв и ноги - черные, клюв слегка загнут книзу.

Гнездится этот вид по всему побережью Северного Ледовитого океана. Птицы из Северной Европы и Азии совершают дальние миграции в Африку и Юго-Восточную Азию, а североамериканские - к побережью Атлантики и Тихого океана.

В Украине побережник черногрудый встречается во время сезонных миграций и зимовки, в частности в дельте Дуная и на Сиваше.

Читайте также наше большое интервью с орнитологом Анной Кузьо о том, почему в Украине исчезают воробьи, а популяция голубей растет, что на самом деле означает птичье пение и какая сейчас ситуация с краснокнижными видами.

Ранее мы писали о том, что в украинские города наряду с сизыми голубями и горлицами обыкновенными начал заселяться припутень. Ранее он жил на сельскохозяйственных угодьях.

