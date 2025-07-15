В Україні помітили багато смерчів одночасно (відео)

“Один, два, три, чотири - воно все лупить. А там ще п’ятий! Там ще куча! Прямо такі масивні", - чути емоційний коментар очевидця за кадром.

На відео видно одразу кілька вихорів, що утворилися над полем. За словами очевидців, деякі з них були масивними та добре помітними на відстані.

Поки що інформації про постраждалих чи завдані збитки немає.

Раніше синоптики попереджали, що влітку смерчі можуть виникати внаслідок грозових фронтів і сильного нагрівання повітря. Такі природні явища все частіше спостерігають на Одещині та Миколаївщині.